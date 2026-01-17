Fin de Semana Decisivo para el Turismo en Córdoba: Alta Ocupación y Reservas de Último Momento

El Verano en Córdoba: Crece la Ocupación Hotelera y el Turismo de Último Momento

A medida que avanza la temporada estival, los destinos cordobeses presentan cifras de ocupación hotelera que sorprenden y revelan un nuevo patrón en el comportamiento de los turistas.

Cambio en las Tendencias de Reserva

Encontrar alojamiento para un fin de semana en Córdoba se ha vuelto un verdadero desafío. Los principales destinos turísticos observan una ocupación que varía entre el 70% y el 90%, especialmente concurridos de viernes a domingo, con viajeros que toman decisiones a último momento.

Un Giro Durante la Semana

De lunes a jueves, la situación es diferente: se percibe un menor movimiento y alojamiento más esporádico. Este cambio genera una dinámica que muestra una elevada ocupación durante los fines de semana, mientras que las estadías son más cortas y varían considerablemente.

Festivales que Atraen Visitantes

Este enero, más de 60 festivales en toda la provincia funcionan como catalizadores de la demanda, elevando la ocupación hotelera durante el fin de semana. Aunque los números muestran que el turismo ha cambiado, con menos estadías prolongadas, se mantiene un flujo constante de visitantes.

Cifras en Aumento

Desde Villa General Belgrano, la Secretaria de Turismo, Gabriela Chacayu, comunicó que la primera quincena del mes cerró con un promedio de ocupación del 84%, alcanzando hasta el 95% los fines de semana. Estas cifras superan entre 4 y 5 puntos a las de la temporada anterior, lo que demuestra un cambio significativo en las reservas, que ahora se concretan muy cerca de la fecha de viaje.

Además de los alojamientos, se observa un aumento en el turismo diurno, con visitantes que llegan desde otras ciudades de Córdoba para disfrutar de la oferta gastronómica y actividades al aire libre, como el avistamiento de aves y el astroturismo.

Eventos que Generan Movimiento

En La Cumbre, los datos indican una ocupación del 60%, con un notable incremento durante los fines de semana. Según el intendente Pablo Alicio, festivales locales, como el Festival de Jazz de La Cumbre, han logrado atraer a un público considerable y esto se traduce en beneficios para otras localidades cercanas.

Por su parte, en Mina Clavero, el intendente Luis Quiroga reportó un promedio del 75% en hotelería, con proyecciones de incremento a medida que se celebren más eventos. La oferta cultural y comercial constante en la región incluye ferias gastronómicas y espectáculos al aire libre, que están en auge y atraen a más turistas.

Desafíos para el Turismo Cordobés

A pesar del creciente interés, el panorama general no colma todas las expectativas comerciales, siendo la variabilidad de la demanda entre semana y el fin de semana un reto para la rentabilidad de los operadores turísticos. En Villa Carlos Paz, el flujo también se mantiene, con un 75% de ocupación en el primer quincena de enero, donde los fines de semana presentan cifras que superan el 80%.

En resumen, la temporada estival en Córdoba refleja un cambio en las costumbres de viaje, donde la rapidez en la toma de decisiones y el interés por eventos diversificados se convierten en la norma, ofreciendo un nuevo pulso para el turismo provincial cada fin de semana.