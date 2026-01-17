Acuerdo UE-Mercosur: Ventajas y Oportunidades para Argentina

Con más de 25 años de negociaciones a sus espaldas, Mercosur y la Unión Europea sellarán un válido pacto comercial que cambiará el panorama económico entre ambas regiones. Este 17 de enero, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, estará presente para la firma en Asunción.

Un Hito en las Relaciones Comerciales

Este acuerdo, que une Mercosur—Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—y la Unión Europea, formada por 27 países, está preparado para crear una de las zonas de libre comercio más extensas del mundo. La fusión permitirá la conexión entre mercados de alto poder adquisitivo y economías emergentes ricas en recursos naturales.





Aspectos Clave del Acuerdo

Comercio y Mercado

El tratado busca establecer una zona de libre comercio que favorezca el intercambio de bienes y servicios, junto con la movilidad de capitales. Este proceso contempla 23 capítulos y 21 anexos, que abarcan desde la eliminación de aranceles hasta regulaciones sobre propiedad intelectual. Aquí es donde las negociaciones tomaron más tiempo y generaron expectativas significativas.

Diálogo Político y Cooperación

Desde un óptica política, se crearán canales permanentes de diálogo para fortalecer las relaciones entre las dos regiones. También se propondrá una cooperación enfocada en segmentar el comercio, beneficiando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Impacto en la Economía Argentina

Un informe de la consultora Empiria destaca que este acuerdo podría acelerar la apertura comercial de Argentina, que actualmente ocupa el puesto 130 de 136 países en esta área. Con exportaciones e importaciones que apenas representan el 28% del PIB, hay un amplio margen de mejora. Sectores como combustibles, aceites y carnes podrían verse beneficiados, mientras otros como maquinaria y vehículos enfrentarían una mayor competencia.

Oportunidades en el Mercado Europeo

La relación comercial entre Argentina y la UE muestra un índice de complementariedad del 55%, superior al de Estados Unidos y China. Aún así, esta relación es asimétrica, con una baja capacidad de exportación del lado argentino. Economistas sugieren que la apertura comercial permitirá a Argentina acceder a nuevos mercados, especialmente en energía y minería.

Desafíos y Oportunidades Futuras

El impacto concreto del acuerdo dependerá de las decisiones económicas que tome el país. La reforma adecuada podría abrir puertas a una mayor inserción internacional, cerrando brechas estructurales como la escasez de divisas. Esto, a su vez, puede facilitar el acceso a financiamiento y mejorar la competitividad del país en el ámbito global.





A medida que se abren más mercados, Argentina podría mejorar su situación financiera y comercial, poniendo su economía en el camino del crecimiento. La reducción de aranceles también sería clave para que el país pueda exportar a precios más competitivos.