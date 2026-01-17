Todo lo que necesitas saber sobre el estreno del Capítulo 1 de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ en HBO Max: fechas y horarios por país

Este domingo 18 de enero, HBO Max lanza "El Caballero de los Siete Reinos", la tan esperada precuela de Game of Thrones. Los fanáticos están listos para sumergirse en una nueva aventura llena de honor y valentía. Te contamos todos los detalles sobre horarios, episodios y lo que puedes esperar.

¿A qué hora se estrena «El Caballero de los Siete Reinos» en HBO Max?

HBO ha decidido lanzar el primer capítulo de manera simultánea en todo el mundo. Así que, el estreno será a las 10:00 p.m. (ET), el mismo momento para todos los países. Sin embargo, esto implica que los fans de Europa y el Cono Sur de América Latina deberán esperar hasta la madrugada del lunes para poder disfrutarlo.

Calendario de episodios de «El Caballero de los Siete Reinos»

La primera temporada de esta serie, fiel a las novelas de George R.R. Martin, constará de seis episodios. Estarán disponibles semanalmente cada domingo (o lunes por la madrugada, según la región). A continuación, te ofrecemos un vistazo a lo que será su emocionante trama:

El primer episodio: «The Hedge Knight»

Este episodio inaugural, de 43 minutos, establece el vínculo entre Dunk y su joven escudero Egg. La historia comienza con la muerte de Ser Arlan de Pennytree, dejándolo solo con su armadura y caballos. En lugar de rendirse, Dunk se embarca en un viaje hacia el Torneo de Vado Ceniza para cambiar su suerte.

Un encuentro que marcará el destino de Poniente

En este primer capítulo, Dunk se cruza con Egg, un niño calvo que le ofrece ser su escudero. Aunque inicialmente parece ser un encuentro casual, pronto descubrimos que Egg es en realidad el Príncipe Aegon Targaryen. Este inicio nos sumerge en el contexto de una Poniente posterior a la Rebelión Blackfyre, donde se pondrá a prueba el honor de Dunk frente a la aristocracia del reino.

Confirmación de una segunda temporada

Y hay más buenas noticias: la segunda temporada ya ha sido confirmada, asegurando que las aventuras de Dunk y Egg seguirán adaptando relatos como *La Espada Leal* y *El Caballero Misterioso*.

Esperamos con ansias lo que viene

Mientras *House of the Dragon* se prepara para una tercera temporada en 2026, «El Caballero de los Siete Reinos» promete explorar de manera profunda y humana el lore de los Siete Reinos, y estamos listos para acompañarlos en su travesía.