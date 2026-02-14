Cómo un IPC Alto Complica el Plan de Caputo para Atraer Inversión Dolarizada

Una jornada de contrastes para Toto Caputo: mientras el dólar alcanza niveles mínimos, la inflación ahoga las celebraciones del gobierno.

El reciente descenso del dólar ha generado tanto alegrías como preocupaciones en el ámbito económico argentino. Si bien los partidarios del gobierno celebran la caída de la moneda estadounidense a su mínimo real en meses, el aumento del índice de precios al consumidor (IPC) de enero actúa como un balde de agua fría en el optimismo oficial.

Un Dólar que No Satisface

Para Caputo, esto es una confirmación de su famosa afirmación: «compra, campeón, no te la pierdas». Desde julio pasado, el dólar ha aumentado un 15.4%, mientras que la inflación durante el mismo periodo ha sido del 17.6%. Aquellos que decidieron comprar dólares en aquel momento ahora enfrentan pérdidas reales si mantuvieron sus billetes sin invertir.

Inflación que Empaña Logros

A pesar de que el dólar ha disminuido, la aceleración inflacionaria limita la satisfacción. La invitación de Caputo a los ahorristas a declarar sus ahorros y depositar dólares en el banco, apelando al principio de «inocencia fiscal», enfrenta el obstáculo de un «mal timing».

Críticas y Apuestas al Cambio

Los críticos argumentan que el tipo de cambio continúa atrasado. Economistas como Roberto Cachanosky señalan que, aplicando el «método Milei» a la inflación, los precios se proyectan en un alarmante 41% anual. Esta preocupación ha reavivado el debate sobre el «ancla cambiaria», clave en la estrategia económica.

El Desafío de la Inflación

A pesar de sus afirmaciones de que no hay un proceso inflacionario en curso, con un IPC núcleo de solo 2.6%, Caputo se enfrenta a la desconfianza del mercado. Críticos como Diego Giacomini sostienen que el aumento de precios de los bonos CER refleja una expectativa de inflación creciente.

El Futuro de la Política Económica

La evidencia de un aumento en la demanda de pesos por parte del público le permite al Banco Central comprar dólares sin provocar una subida en su cotización. Sin embargo, muchos analistas cuestionan la efectividad de mantener este equilibrio sin cambiar la política actual, sobre todo ante un panorama que, según Santiago Bergese, muestra un aumento en la cuenta del Tesoro.

El IPC y la Verdad Oculta

Para complicar aún más la situación, la propuesta de reformular el índice de precios del INDEC podría haber mostrado un resultado menos negativo. El aumento inesperado en el precio de alimentos, que se esperaba que tuviera menor impacto en la nueva canasta, podría haber influido en las cifras.

Con el mes de marzo a la vista, las tarifas en servicios públicos seguirán su influencia, representando un 9.4% en la canasta de IPC, un golpe adicional para un ministro que, al menos, tiene el alivio de haber enfrentado críticas por la inexactitud de sus proyecciones sobre la inflación.