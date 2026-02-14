Identifican al sospechoso del asesinato en las 1008 viviendas

Un trágico episodio sacudió el barrio 30 de Octubre en Comodoro Rivadavia, donde un hombre de 29 años perdió la vida tras un ataque con un arma blanca. La policía ya se encuentra en la búsqueda del responsable del segundo homicidio del año.

El fatal hecho ocurrió la tarde del viernes, cuando Juan Levill fue hallado con una herida de arma blanca en su intercostal. Tras una aparente pelea, fue encontrado tendido entre los edificios 22 y 24 del complejo habitacional conocido como las 1008 Viviendas.

Las autoridades, al conocer lo sucedido, activaron inmediatamente los protocolos de emergencia. Personal de la Seccional Quinta de Policía y equipos de salud acudieron al lugar, donde confirmaron que el joven ya había fallecido. El Ministerio Público Fiscal y la División Policial de Investigaciones se han hecho cargo del caso para dar con el autor de este violento crimen.

Detalles del suceso

En declaraciones a Crónica, el segundo Jefe de la Unidad Regional, comisario Cristian Mullero, explicó que alrededor de las 18:30, un llamado de alerta de un vecino permitió a las autoridades tomar conocimiento sobre una persona desvanecida en el suelo.

Al llegar, los agentes encontraron a Levill y confirmaron su fallecimiento en el lugar. “El operativo de seguridad se activó rápidamente, resguardando la escena para el trabajo del personal de Criminalística y Fiscalía”, afirmó el comisario.

Investigación en marcha

Mullero también compartió que los agentes de la División de Investigaciones están llevando a cabo un relevamiento en la zona, recogiendo testimonios y revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad.

“Existen pistas que podrían facilitar la identificación del autor del crimen”, comentó, sin ahondar en detalles para no entorpecer la investigación.

El perfil de la víctima

Respecto al fallecido, el comisario comentó que Levill contaba con antecedentes delictivos y vivía en una situación de vulnerabilidad, frecuentando grupos de jóvenes en la calle que se dedicaban a la mendicidad en el área.

“La policía lo había identificado varias veces junto a otros jóvenes en el barrio antes de este incidente”, añadió Mullero, evidenciando la complejidad de la vida que llevaba. “Era conocido en la zona y había estado involucrado en varios delitos menores, incluyendo robos”, concluyó.