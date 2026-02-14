Barack Obama Apoya Públicamente a Manifestantes Ant-ICE en Minneapolis

En un reciente encuentro con el youtuber progresista Brian Tyler Cohen, Barack Obama expresó su apoyo a los manifestantes en Minneapolis, alzando su voz contra las prácticas “sin precedentes” de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota.

El ex presidente de EE. UU. afirmó que la respuesta a estas acciones reprimidas debe venir principalmente del pueblo estadounidense. “Lo que vimos en Minneapolis demuestra que un considerable número de ciudadanos se niega a aceptar estas violaciones a nuestros valores”, declaró Obama, refiriéndose al poder de la comunidad para manifestarse ante situaciones injustas.

Las Tácticas de ICE Bajo el Microscopio

Obama destacó la naturaleza sin precedentes de las operaciones de ICE, donde se utilizan métodos como realizar arrestos en hogares o incluso usar a niños como señuelos. “Ver a agentes federales desplegándose sin directrices claras es alarmante”, expresó. “Tear-gasear a aquellos que solo se encontraban allí, cumpliendo con su derecho a protestar pacíficamente, es un acto que no podemos ignorar”.

El Eco de la Lucha en las Calles

Las manifestaciones en el área de las Ciudades Gemelas han crecido considerablemente, especialmente tras los trágicos incidentes que resultaron en la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales. Estos episodios lamentables han avivado un deseo de cambio en la comunidad.

Una Respuesta Gubernamental

Recientemente, Tom Homan, el encargado de fronteras de EE. UU., anunció una reducción en la represión migratoria en Minnesota como resultado de la presión social. Muchos consideran esta decisión como un triunfo de los manifestantes, quienes han hecho oír su voz de descontento.

La Visión de Obama sobre el Futuro

“Lo que hemos presenciado en Minneapolis y en otras partes del país es un indicativo de que muchas personas están dispuestas a luchar por los valores en los que creemos”, afirmó. “Mientras sigamos viendo este tipo de compromiso, tengo la certeza de que superaremos esta etapa difícil”, añadió Obama.

Un Llamado a la Conciencia Nacional

Junto a Michelle Obama, el ex presidente calificó la pérdida de vidas como un “tragedia desgarradora” y un llamado a la acción para todos los estadounidenses, independientemente de su ideología política. “Es un recordatorio de que nuestra nación enfrenta un desafío serio que requiere de nuestra atención y acción”, señalaron en una declaración emitida el mes pasado.