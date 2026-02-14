Sebastián Menescaldi: La compra de dólares en bancos minoristas cayó un 70% en febrero respecto a enero

La reciente reducción del dólar en Argentina ha generado un intenso debate sobre las implicancias del tipo de cambio, la inflación y el futuro de la economía nacional. Sebastián Menescaldi, director de la consultora EcoGo, argumenta que estamos ante un momento clave.

En una entrevista con Canal E, Menescaldi destacó que la baja en el dólar mayorista, junto con tasas de interés atractivas en pesos, está desalentando la compra de dólares en el mercado local. Según explicó, “las tasas en pesos están ofreciendo un rendimiento en dólares bastante atractivo”.

Contexto Internacional del Dólar

El fenómeno del dólar no es exclusivo de Argentina. El director de EcoGo afirmó que “las monedas emergentes, como el peso chileno y el real brasileño, están apreciándose frente al dólar”. Esto sugiere que el actual contexto es un desafío global para la divisa estadounidense.

Menos Compras de Dólares

Menescaldi reveló un dato significativo sobre el comportamiento de los ahorristas: la adquisición de dólares en bancos minoristas en febrero disminuye un 70% respecto a enero. Al mismo tiempo, los importadores no están motivados a anticipar pagos debido a esta situación.

¿El Dólar Alcanzó su Mínimo?

Cuando se le preguntó sobre un posible piso en el tipo de cambio, el experto mencionó que la evolución del dólar dependerá de factores internacionales. Aunque consideró que podría haber un pequeño ajuste adicional, no anticipa un gran cambio en el horizonte.

El Efecto de un Dólar Bajo

Menescaldi analizó la conveniencia de un dólar bajo, resaltando que al Gobierno le interesa para controlar la inflación. Sin embargo, alertó que si el valor baja demasiado, afectará los costos en dólares y deteriorará la competitividad del país.

Financiamiento Empresarial en Cambio

El análisis del director también abarcó la estrategia financiera de las empresas. Muchas están convirtiendo su deuda en pesos a deudas en dólares. Mientras que la tasa en pesos puede alcanzar el 40%, la tasa en dólares podría rondar entre el 32% y el 33% al incluir seguros.