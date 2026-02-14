Martín Soria: «La reforma laboral solo favorece a los 250 millonarios que impulsaron a Milei»

La polémica reforma laboral aprobada en el Congreso fue duramente criticada por el senador Martín Soria, quien sostiene que solo beneficia a una elite de millonarios. Su advertencia resuena en medio de una economía en crisis, donde el empleo sigue siendo un tema candente.

El senador nacional por Río Negro, Martín Soria, expresó su contundente rechazo a la reciente reforma laboral impulsada por el gobierno. Según Soria, esta normativa está diseñada principalmente para beneficiar a los “250 millonarios que llevaron a Javier Milei a la presidencia”, en lugar de atender las necesidades de la clase trabajadora. En una entrevista difundida a través de Modo Fontevecchia en Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Soria argumentó que esta ley no generará nuevos empleos ni resolverá la recesión y el bajo consumo que afectan al país.

Un Contexto de Crisis Económica

El legislador destacó que la reforma implica una «nueva flexibilización» que abarata los despidos en un momento en que muchas empresas ya están en serias dificultades. «Las empresas y comercios están cerrando, y esto no es casualidad», advirtió Soria. Recordó que Patricia Bullrich, actual presidenta de la bancada de La Libertad Avanza, ya había estado involucrada en políticas similares durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que resultaron en un colapso económico.

Impacto en los Derechos Laborales

El exministro de Justicia manifestó que la situación actual no es nueva en la historia argentina. «Esto es un absurdo. El problema no se resolverá con una nueva ley que aborde solo la precarización laboral», subrayó Soria. Según él, la verdadera cuestión radica en que hoy en día «las empresas están cerrando», y no en la supuesta creación de empleos a través del uso de leyes.

El Papel del Gobierno y la Oposición

Soria también reflexionó sobre la posición del gobierno de Milei, que, tras un giro hacia posturas más pragmáticas, ha podido avanzar en la aprobación de leyes gracias a la composición actual del Congreso. Sin embargo, la reforma laboral y otras iniciativas parecen ser reacciones a un entorno económico desfavorable que, según él, no aportan soluciones reales.

Consecuencias Sociales y Ambientales

El senador alertó sobre el potencial estallido social que puede surgir de la frustración generalizada, especialmente en su provincia. «No podemos ignorar que la fruticultura y el turismo han colapsado», mencionó. Además, aludió a problemas ambientales como la devastación de los bosques patagónicos, que se han incendiado en gran medida en los últimos años.

Perspectivas Futuras para el Peronismo

Soria también abordó el estado interno del peronismo, enfatizando la necesidad de unidad entre los sectores para enfrentar los retos actuales. «Debemos volver a enamorar a la sociedad con un proyecto viable que promueva el desarrollo y la generación de empleo», afirmó.

Así, el futuro del país y de sus trabajadores parece estar en juego en medio de las decisiones políticas que se están tomando actualmente. Mientras Soria y otros líderes políticos discuten estos temas, la Argentina continúa enfrentando desafíos económicos y sociales que demandan atención inmediata.