5 Acciones Prometedoras para Apostar en la Fase 4 del Plan Caputo, Según Expertos

La reciente activación de la Fase 4 del plan económico del gobierno argentino marca un momento crucial para el mercado financiero, especialmente para las acciones locales. Con un contexto marcado por la inestabilidad, esta fase representa una prueba de confianza en la demanda de pesos por parte de los ciudadanos.

Según el diagnóstico del ministro de Economía, Luis Caputo, y el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, el 2025 trajo consigo un colapso inesperado en la demanda de dinero y un aumento alarmante en la compra de dólares, alimentado por la incertidumbre política. Sin embargo, tras la reciente victoria de Javier Milei en las elecciones, el gobierno sostiene que esta situación podría estar comenzando a revertirse, abriendo la puerta a una posible normalización gradual de la economía.

Proyecciones Monetarias y su Impacto

Las cifras presentadas por Werning apuntan a un crecimiento de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI, y un aumento del M2 transaccional privado del 5,7% al 6,3%. Esto implicaría que el dinero disponible para operaciones cotidianas podría incrementarse de $57,1 billones a $68 billones. Aún así, este nivel de monetización seguiría siendo inferior al promedio de la historia argentina, originando debates sobre la viabilidad de estas proyecciones.

Papel de las Acciones en el Mercado Local

En un ambiente de incertidumbre y oportunidades, el mercado accionario argentino comienza a diferenciar más intensamente las empresas. Ya no basta con un simple «comprar Argentina»; el enfoque se centra en identificar qué compañías podrán aprovechar mejor este nuevo equilibrio económico y cuáles están expuestas a riesgos adicionales.

Las Mejores Acciones para la Fase 4

Un reciente informe de la firma Allaria destaca cinco acciones que parecen estar mejor posicionadas para beneficiarse de esta nueva etapa:

Edenor (EDN)

Edenor lidera el ranking con un retorno total esperado del 111,8%. La acción refleja una creciente expectativa de ajuste tarifario en un sector que ha enfrentado numerosas dificultades.

Cablevisión Holding (CVH)

En segundo lugar está Cablevisión Holding, que anticipa un retorno del 104,2%. A pesar de las recientes mejoras, la acción sigue subvalorada en comparación con su desempeño real.

Grupo Financiero Galicia (GGAL)

Grupo Financiero Galicia ocupa el tercer puesto con un retorno del 101,8%, apoyado en una proyectada recuperación de la demanda de pesos y crédito.

Transportadora Gas del Norte (TGNO4)

En el cuarto lugar, Transportadora Gas del Norte muestra un potencial de suba del 100,2%, representando una oportunidad tras recientes descensos en su cotización.

Transener (TRAN)

Finalmente, Transener cierra el ranking, con un retorno esperado del 95,8%, destacándose por su valuación atractiva en el sector de infraestructura crítica.

Reservas y Confianza Económica

El gobierno celebra la acumulación de casi u$s1.800 millones en reservas sin sobresaltos cambiarios. Se estima que el Banco Central puede adquirir hasta u$s10.000 millones este año, lo que generaría una expansión monetaria significativa.

Posibles Riesgos en el Camino

A pesar de un superávit comercial esperado, la situación también presenta riesgos. Si bien hay optimismo en torno a las reservas, una interrupción en el financiamiento podría llevar a una nueva volatilidad en el mercado. La estabilidad depende de factores internos y externos importantes, que hacen que el futuro del mercado local sea incierto.

La búsqueda de un nuevo equilibrio y la oportunidad de cierre de las brechas de valoración acumuladas durante años de crisis son los desafíos que enfrenta el mercado argentino en esta Fase 4.