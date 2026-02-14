Detienen a pasajeros en California por ocultar migrantes en su auto

En un contexto de endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para desarticular redes de tráfico humano y hacer frente a la creciente ilegalidad en este ámbito.

Agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron una operación decisiva el 31 de enero en Seeley, California, resultando en la detención de 23 individuos implicados en actividades de contrabando de personas. El operativo se activó tras la observación de un vehículo asociado a estos delitos, lo que llevó a los oficiales hasta un complejo de apartamentos en South Haskell Road.

En el lugar, los agentes advirtieron movimientos sospechosos: varias personas trasladaban migrantes entre diferentes vehículos para evitar ser detectados. La intervención de los oficiales puso al descubierto la red criminal en pleno desarrollo.

Las advertencias de las autoridades

Joseph A. Remenar, jefe interino del sector, aseguró que El Centro es una de las áreas fronterizas más controladas. “Esta sección fue la más segura de la frontera suroeste en el año fiscal 2025. Esta organización delictiva lo descubrió de la peor manera”, afirmó, destacando el compromiso de las fuerzas del orden.

Los detenidos enfrentarán múltiples cargos federales, sumando las posibles repercusiones migratorias a sus situaciones legales.

Acciones coordinadas contra el tráfico de personas

Simultáneamente, el Departamento de Justicia presentó cargos contra dos sospechosos, Francisco Antonio Luna Rosado, de 27 años, y Jesús Hernández Ortiz, de 37, acusados de coordinar un esquema transnacional de tráfico de personas entre EE.UU. y Canadá. Las acusaciones detallan actividades de introducción ilegal de individuos desde varios países de América a territorio estadounidense, utilizando rutas aéreas y terrestres.

Los documentos judiciales revelan que los acusados operaban entre agosto de 2022 y marzo de 2024, utilizando plataformas de comunicación encriptadas con hasta 70 miembros para coordinar la logística del transporte.

Un esfuerzo interagencial sin precedentes

Este caso forma parte de la iniciativa Joint Task Force Alpha, un esfuerzo colaborativo entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, destinado a combatir organizaciones criminales involucradas en el tráfico humano. Hasta la fecha, esta fuerza especial ha propiciado más de 435 arrestos y 385 condenas, cumpliendo su misión de desarticular carteles en América.

Además, la iniciativa se integra dentro del programa federal Operation Take Back America, diseñado para frenar la inmigración irregular y sus delitos asociados. Aunque una acusación es solo un alegato hasta que se demuestre culpabilidad en un tribunal, las autoridades enfatizan que estos avances reflejan una estrategia contundente en la persecución de estos crímenes.