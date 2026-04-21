Comodorenses se Alzan como Líderes

Los equipos de la Liga de Fútbol de nuestra ciudad se posicionan en la cima tras la tercera fecha del Torneo Provincial. A continuación, los detalles de su desempeño y lo que se viene.

En una jornada emocionante del Torneo Provincial, Jorge Newbery y Rada Tilly se han consolidado como líderes en sus respectivas zonas. Mientras Newbery empató sin goles en su visita a Esquel, Rada Tilly logró una victoria clave en Cholila frente a Belgrano.

El equipo «aurinegro» triunfó 2-1 ante Belgrano gracias a los goles del defensor Maximiliano Biasussi y el atacante Facundo Vilte, mientras que Alan Soto descontó para el local. Este éxito le permitió a Rada Tilly posicionarse en la cima de la Zona «B», acumulando 6 puntos.

Por su parte, Jorge Newbery enfrenta algunas complicaciones en su encuentro contra Independiente, al finalizar con un empate sin goles. La expulsión de su capitán, Gastón Barrientos, y del jugador Kevin Herrero dejó al equipo con nueve hombres. A pesar de esto, el «aeronauta» mantiene el liderazgo en la Zona «A» con 4 puntos.

Próximos Retos para los Líderes

La cuarta fecha promete ser desafiante. Jorge Newbery se enfrentará a Gaiman FC, mientras que Rada Tilly visitará a Deportivo Roca en Rawson. Ambos partidos son cruciales para mantener sus posiciones en la tabla.

Resultados de la Tercera Fecha

Zona “A”

Independiente 0 – Jorge Newbery 0

Libre: Gaiman FC.

Zona “B”

Belgrano 1 – Rada Tilly 2

Próxima Fecha (4ª)

Zona “A”

Gaiman FC vs. Jorge Newbery

Libre: Independiente

Zona “B”

Deportivo Roca vs. Rada Tilly

Libre: Belgrano