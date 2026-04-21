Director del FBI, Kash Patel, presenta demanda de $250 millones contra The Atlantic por difamación

Kash Patel, director del FBI, ha decidido tomar acciones legales contra la revista The Atlantic, que lo acusó de problemas con el alcohol y de estar en riesgo de ser destituido de su cargo.

Patel presentó el lunes una demanda por difamación exigiendo $250 millones de dólares (equivalentes a €212 millones) tras la publicación de un artículo que él considera un ataque «malicioso y difamatorio». En el texto, la revista sostenía que su trabajo en la agencia estaba amenazado por supuestos episodios de «consumo excesivo de alcohol» y «ausencias inexplicables».

Un alegato a la defensa de su reputación

La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington, alega que los denunciantes tienen derecho a criticar al liderazgo del FBI, pero subraya que la publicación de la revista cruzó una línea legal al exponer «alegaciones falsas y fabricadas que buscan destruir la reputación de Patel».

Alegaciones de fuentes anónimas

En su queja, Patel cuestiona la credibilidad del artículo, enfatizando que la autora, Sarah Fitzpatrick, no pudo obtener declaraciones de fuentes verificables, basándose únicamente en testimonios anónimos de un entorno «altamente partidista».

Reacción de The Atlantic

Ante la demanda, The Atlantic se defendió, afirmando: «Respaldamos nuestra investigación sobre Kash Patel y defenderemos vigorosamente a nuestro equipo periodístico ante esta demanda sin méritos.»

Crisis en el liderazgo del FBI

Desde su ascenso al cargo, Patel ha sido criticado por llevar a cabo despidos de agentes que se consideraban desleales al expresidente Donald Trump, incluidos aquellos que trabajaron en investigaciones criminales después de que Trump dejó la presidencia en 2021. Esta controversia promete intensificarse a medida que avancen los acontecimientos legales.