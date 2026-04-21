El salario se hunde ante la inflación: Un deterioro alarmante en los últimos meses

La caída del poder adquisitivo en Argentina sigue siendo una realidad alarmante, afectando tanto al sector público como al privado. Un informe del economista Nadin Argañaraz revela detalles impactantes sobre la situación actual de los salarios en el país.

Salarios en Retroceso: Un Análisis Detallado

Según datos recientes del INDEC, los salarios en Argentina están experimentando un retroceso significativo. En febrero de 2026, los ingresos en el sector privado crecieron apenas un 2,4%, lo que se queda por debajo de la inflación mensual del 2,9%. En el ámbito público, la situación es similar, con una subida de solo el 2,3%, resaltando un aumento débil de 0,6% a nivel nacional y un modesto 2,9% en el ámbito provincial.

Caída Interanual de los Salarios

En comparación interanual, los resultados son igualmente preocupantes. Con una inflación del 33,1% entre febrero de 2025 y febrero de 2026, los salarios privados han disminuido un 4,1%, mientras que los del sector público han caído un 4,3%. Esto evidencia una pérdida significativa del poder de compra de los trabajadores.

El nuevo salario básico de los farmacéuticos alcanzará $3,5 millones en junio, mientras otros sectores enfrentan tensiones

El Impacto de la Inflación en los Salarios

La investigación de Argañaraz señala que desde la llegada de Javier Milei al poder, los salarios se han deteriorado drásticamente. A partir de noviembre de 2023, los salarios privados han disminuido un 3,5% y los del sector público un 18,3%. En particular, los salarios nacionales están un 37,2% por debajo, mientras que los provinciales un 10,3% menos.

Un Deterioro Acumulado

Desde 2017, uno de los años con mayor poder adquisitivo en los últimos tiempos, los salarios privados han perdido cerca del 20% de su valor, mientras que en el sector público la caída es del 35%. Esto implica que los trabajadores han resignado aproximadamente un tercio de su capacidad de compra. El análisis también revela que, en 98 meses, un trabajador del sector privado ha dejado de percibir 16,2 salarios mensuales de 2017, mientras que un trabajador del sector público ha visto una merma de 21,8 salarios, casi dos años de ingresos completos.

Desempleo y Dificultades en el Mercado Laboral

El mercado laboral está sufriendo una fuerte contracción. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA destaca que el empleo asalariado formal ha caído durante nueve meses consecutivos, lo que equivale a una pérdida de 206.000 empleos desde noviembre de 2023.

Perspectivas Generales del Empleo

En términos interanuales, el empleo formal se ha reducido un 1,2% en enero de 2026 en comparación con el año anterior, y un 3% en relación con noviembre de 2023. Actualmente, el nivel de empleo registrado está en niveles similares a mediados de 2022, lo que refleja una situación crítica en varios sectores de la economía.

La industria y el comercio son los sectores más afectados, con la minería acumulando 19 meses de descenso en el empleo, mientras que la construcción muestra una ligera recuperación tras haber estado en una situación negativa durante 2025.

Los Salarios Pierden Valor Frente a la Inflación

En febrero de 2026, el promedio de los salarios aumentó un 2,4% mensual, pero nuevamente quedó por debajo de la inflación del mes, que fue del 2,9%. En lo que va del año, los salarios han registrado un crecimiento del 5%, mientras que la inflación ha aumentado un 5,9%. Este desfase en el crecimiento salarial, que se ha vuelto una constante, agrava aún más la recuperación esperada por los trabajadores.