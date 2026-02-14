Comodoro: Accidente sin heridos en la curva del Chalet Huergo

Esta mañana, un choque leve entre dos autos generó preocupación, aunque afortunadamente no se registraron heridos. La situación vuelve a poner de relieve la importancia de la precaución en las calles.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 y tuvo lugar entre un Volkswagen Gol y un Chrysler Neon. A pesar de la colisión, las consecuencias fueron exclusivamente materiales, sin que ninguno de los conductores sufriera lesiones.

Ambos autos eran conducidos por un único ocupante, y tras el impacto, los dos hombres resultaron ilesos, no siendo necesaria la intervención médica.

Al sitio del accidente acudieron efectivos de la Policía y personal de Tránsito, quienes llevaron a cabo los controles pertinentes. Los tests de alcoholemia realizados a los conductores confirmaron que estaban dentro de los límites legales.

Si bien el incidente de hoy no dejó heridos, sirve como un recordatorio para todos sobre la necesidad de extremar la precaución, especialmente en un área que ha visto varios accidentes en el pasado.