Reino Unido: Rusia asesinó a Alexei Navalny con toxina de rana dardo

Revelan que Alexei Navalny fue asesinado con un veneno letal de origen animal

El ex líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue envenenado con una toxina derivada de una rana dardo, según declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Este hallazgo ha reavivado las acusaciones sobre la responsabilidad del Kremlin en su trágica muerte.

El hallazgo que confirma la tragedia Dos años después del fallecimiento de Navalny en una prisión siberiana, el análisis de muestras tomadas de su cuerpo ha llevado a las autoridades británicas a culpar al gobierno ruso. La toxina identificada, epibatidina, no tiene una explicación inocente, según los funcionarios británicos.

Acusaciones directas al Kremlin

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, la secretaria de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, afirmó: «Solo el gobierno ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad para utilizar esta toxina mortal contra Navalny durante su encierro». Cooper se reunió con Yulia Navalnaya, esposa del activista, donde enfatizó la amenaza que representaba Navalny para el régimen ruso.

Las reacciones internacionales

Además del Reino Unido, países como Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania han manifestado su apoyo a las acusaciones contra Rusia, subrayando la gravedad de lo que consideran una violación de los derechos humanos y de la Convención sobre Armas Químicas.

La lucha de Yulia Navalnaya

Yulia Navalnaya había sostenido que su esposo fue asesinado mientras estaba bajo custodia. En entrevistas previas, afirmó que los análisis obtenidos de contrabando corroboraban sus sospechas de envenenamiento. Tras el reciente anuncio, se mostró agradecida con los países europeos por su labor investigativa y la búsqueda de la verdad.

Una historia de valentía y resistencia

Navalny, conocido por su lucha contra la corrupción en Rusia, falleció el 16 de febrero de 2024, a los 47 años de edad, tras haber sido envenenado en 2020 con Novichok. A pesar de ser tratado en Alemania, fue arrestado a su regreso a Rusia y estuvo tres años encarcelado antes de su muerte.

El silencio del Kremlin

Ante las recientes acusaciones, el Kremlin no ha emitido comentarios. En un breve pronunciamiento, el presidente Vladimir Putin se refirió a Navalny tras su muerte, expresando que la pérdida de cualquier vida es un hecho lamentable.

Un desenlace trágico