Euro Blue: Cierre del 13 de febrero de 2026

Descubre cómo se comportaron las divisas en el mercado argentino este viernes y qué implica la dinámica cambiaria actual.

Euro Blue: Cotización del Día

Este viernes 13 de febrero de 2026, el euro blue se posicionó en $1.785,75 para la compra y $1.717,75 para la venta. Este valor, que generalmente supera al del euro oficial, refleja la situación del mercado informal, donde la fluctuación es notoria y responde a la oferta y demanda.

Euro Oficial: Precio en el Banco

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cerró hoy en $1.620,00 para la compra y $1.720,00 para la venta. La brecha entre el euro oficial y el blue ha comenzado a reducirse gracias a políticas económicas que buscan estabilizar el tipo de cambio.

Información Relevante sobre el Euro

El euro, que es la moneda oficial de 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea, se mantiene como la segunda divisa más utilizada a nivel mundial, después del dólar.

Euro Tarjeta: Gastos con Tarjeta

El euro tarjeta, utilizado para compras en el exterior, se encuentra este viernes a $2.274,97 para la compra y $1.653,91 para la venta, ofreciendo un parámetro diferente a los viajeros.

Cotización del Euro en Diferentes Bancos

Este viernes, el euro cerró en varios bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco Nación: $1.620,00 comprador y $1.720,00 vendedor.

Banco BBVA: $1.650,00 comprador y $1.710,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.617,17 comprador y $1.709,83 vendedor.

Banco Supervielle: $1.652,00 comprador y $1.749 vendedor.

Dólar Blue: Análisis de Cotización

En el ámbito del dólar blue, este viernes se registró un cierre en $1.420,00 para la compra y $1.440,00 para la venta, continuando con la tendencia del mercado informal que, como en el caso del euro, suele registrar costos más elevados que los oficiales.

Contexto del Dólar Blue

El dólar blue es aquella moneda que circula en el mercado paralelo, y su cotización frecuentemente refleja la desconfianza en el sistema financiero tradicional, llevando a muchos a recurrir a esta opción.