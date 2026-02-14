La oposición exige al Gobierno aclaraciones sobre las nuevas licencias por enfermedad.

La reforma laboral se convierte en el epicentro de una intensa controversia política en Argentina. Tras obtener media sanción en el Senado, su futuro ahora se decide en Diputados, donde el clima se tensa por las últimas modificaciones al proyecto.

Cita Clave en Diputados

Los representantes de La Libertad Avanza convocan a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para este miércoles. Su objetivo es discutir la serie de cambios introducidos y avanzar hacia el despacho del proyecto, omitiendo la participación de funcionarios del Ejecutivo.

Movimiento del Oficialismo

Inicialmente, el oficialismo planeaba llevar la reforma a votación el 25 de febrero. Sin embargo, ha habido un cambio de rumbo, buscando adelantar el debate para el próximo jueves, con la intención de que la normativa entre en vigor en marzo.

Controversias en el Senado

El proyecto, aprobado con 42 votos a favor y 30 en contra en la Cámara alta, no ha estado exento de polémicas. Desde la oposición, especialmente el PRO, han alertado sobre modificaciones recientes que consideran preocupantes, específicamente en el régimen de licencias por enfermedad. Sostienen que estas podrían restar protección a los trabajadores.

La UCR también se Pronuncia

La Unión Cívica Radical comparte estas preocupaciones. Si bien la reforma cuenta con un amplio respaldo, el artículo modificado ha sido calificado como «bastante ruidoso». Esto ha llevado al bloque a evaluar las implicancias de esta modificación durante el fin de semana.

Un Controversial Artículo 44

El artículo 44, que altera el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, suscita inquietudes. Según el texto, un trabajador que sufra un accidente o enfermedad no relacionada con el trabajo cobrará solo el 50% de su remuneración básica. El debate se torna crítico ante la posibilidad de que este artículo genere un aumento en litigios laborales.

Resistencia desde el Oficialismo

Martín Menem, en respuesta a las críticas, ha afirmado que no habrá modificaciones al proyecto y ha acelerado su tramitación para que la ley entre en vigencia en marzo. Desde el oficialismo argumentan que estos cambios son esenciales para evitar abusos en el sistema actual.

Tensiones sobre el Fondo de Asistencia Laboral

La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) también es objeto de controversia. Las dudas sobre su aplicación y administración preocupan especialmente a Provincias Unidas, que ha cuestionado la claridad del financiamiento destinado a indemnizaciones.

Los Reclamores del PRO

El PRO, liderado por Cristian Ritondo, ha sumado a sus demandas la eliminación de un artículo que permite a las billeteras electrónicas pagar sueldos. Desde este sector, aseguran que no están dispuestos a defender los intereses de los bancos, ni a que el Estado imponga métodos de pago a los trabajadores.

La Pregunta del Carácter Retroactivo

El debate toma otro giro con la cuestión del carácter retroactivo de la ley. La oposición, liderada por el senador K Mariano Recalde, requiere claridad sobre si la normativa se aplicará a contratos laborales previos. La redacción actual deja abierta la posibilidad de que se aplique a nuevos despidos, un punto que podría detonar una avalancha de juicios por derechos adquiridos.

Expectativas para el Plenario y el Futuro del Proyecto

Se espera que el miércoles inicien las discusiones en el plenario, y el oficialismo se propone que el proyecto llegue al recinto el 25 de febrero. Sin embargo, la presión de la oposición podría modificar este cronograma, llevando a un regreso del proyecto al Senado en busca de modificaciones.