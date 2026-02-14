Trump lanza ETF de Bitcoin y Ethereum a través de su empresa cripto

La compañía Trump Media & Technology Group avanza en el ámbito de las criptomonedas con el lanzamiento de dos nuevos ETF en colaboración con Crypto.com, y una moneda digital diseñada para recompensar a sus accionistas.

La división financiera de Trump Media & Technology Group (TMTG), conocida como Truth Social Funds, ha hecho una importante presentación ante la SEC para lanzar dos emocionantes ETFs en colaboración con Crypto.com.

Los nuevos productos financieros, el «Truth Social Cronos Yield Maximizer ETF» y el «Truth Social Bitcoin and Ether ETF», marcan una nueva incursión de TMTG en el universo de los activos digitales.

Nuevos ETF diseñados para el futuro financiero

Estos ETFs han sido creados bajo una filosofía de America First y buscan ofrecer a los inversores una exposición directa a la volatilidad de los criptoactivos, además de a los posibles rendimientos generados mediante staking.

El Truth Social Cronos Yield Maximizer ETF se centrará en el token CRO de Crypto.com, incorporando también un esquema de recompensas por staking como parte esencial de su propuesta.

En paralelo, el ETF que combina Bitcoin y Ethereum aplicará una distribución del 60-40 entre ambas criptomonedas, buscando equilibrar exposición y liquidez en un mercado cambiante.

Impulso en medio de las caídas

Con esta estrategia, TMTG espera revitalizar sus acciones, que han visto un descenso cercano al 39% en los últimos seis meses. La creciente demanda institucional por productos financieros relacionados con cripto podría ser el aliento que esta empresa necesita.

Según el analista de Bloomberg, Eric Balchunas, la aprobación de estos registros podría permitir que los ETFs comiencen a operar en los próximos meses, siempre y cuando superen las revisiones regulatorias necesarias.

Lanzamiento de un token digital exclusivo

Además de los nuevos ETFs, TMTG está en proceso de lanzar una criptomoneda propia. Este token está diseñado para recompensar a los accionistas que cumplan con ciertos requisitos al cierre del registro el 2 de febrero.

Los accionistas que posean al menos una acción completa de DJT en esa fecha recibirán tokens digitales y una serie de incentivos exclusivos, en colaboración con Crypto.com.

Beneficios adicionales para accionistas

Además del token, la compañía anunció que los inversores elegibles podrán recibir recompensas periódicas que incluirían beneficios relacionados con sus productos y servicios, tales como:

Truth Social

Truth+

Truth Predict

Devin Nunes, CEO de Trump Media, destacó el compromiso de utilizar la tecnología blockchain para fomentar la transparencia y beneficiar a los accionistas.

La empresa enfatiza que estos tokens no representan acciones ni participaciones societarias, serán intransferibles y no se podrán canjear por dinero en efectivo.

Una estrategia en expansión

Este anuncio se alinea con una serie de iniciativas en el ámbito cripto y fintech impulsadas por TMTG en el último año. Entre ellas, la creación de Truth.Fi, una unidad enfocada en inversiones, y la incorporación de activos digitales a su tesorería.

En su búsqueda de expandir su presencia en el ecosistema blockchain, TMTG ha realizado inversiones significativas en criptomonedas, acumulando 11.542 bitcoins y destinando u$s105 millones a tokens CRO.