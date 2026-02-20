Comodoro: Inicia la Licitación para la Descarga al Mar de Proyecto Clave

El intendente Othar Macharashvili anunció que el esperado proyecto de desagüe para el barrio Juan XXIII se reactivará, gracias a un acuerdo de financiamiento entre el Gobierno provincial y el Municipio.

La iniciativa, que busca solucionar un problema histórico de desagües y escurrimiento al mar, contará con aportes equitativos de ambas partes para su realización.

Acuerdo de Financiamiento y Coordinación Técnica

Según Macharashvili, la obra será licitada por la provincia, mientras que la conducción del proyecto recaerá en el Gobierno provincial. «Hemos decidido financiarla de manera conjunta», explicó el intendente.

El aporte del 50% por parte de cada jurisdicción asegura la participación del Municipio en el proceso, con su equipo técnico apoyando las diversas etapas de la obra. «Vamos a trabajar codo a codo con el área técnica», destacó, enfatizando la importancia de la colaboración entre ambos niveles del gobierno.

Un Proyecto Esperado por la Comunidad

La obra de desagüe es crucial para la zona sur, donde los problemas relacionados con el drenaje han sido una preocupación constante. Macharashvili valora el esfuerzo de las organizaciones barriales que han luchado por retomar la iniciativa. “Las vecinales de la zona sur han hecho un gran trabajo para que esta obra pueda ser una realidad”, subrayó.

La presión comunitaria ha sido clave para reinsertar este proyecto en la agenda gubernamental, reflejando la unión y el compromiso de los vecinos en la mejora de su entorno.

Sin Cronograma Definido para el Inicio

Aun con el anuncio de reactivación, no hay una fecha concreta para el inicio de los trabajos. El intendente expresó cautela respecto a los plazos: «Falta que se abran los sobres y se cumplan con los procedimientos técnicos y legales para conocer al adjudicatario y el inicio de la obra».

Esto indica que el proyecto permanece en la fase administrativa, que incluye la evaluación de ofertas y el análisis detallado antes de la adjudicación final.

La reactivación del proyecto de desagüe marca un avance significativo para el barrio Juan XXIII y la comunidad en general, aunque los tiempos de inicio dependerán de los procesos formales del estado. Este acuerdo de financiamiento representa un paso hacia la solución de una demanda que ha sido prioritaria durante años.