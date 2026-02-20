El Gobierno avanza: dictamen en el Senado y votación de la ley este viernes 27

El gobierno avanza con optimismo tras obtener el dictamen para la reforma laboral en el Senado, proyectando su sanción definitiva para el próximo viernes.

La administración actual logró este viernes el dictamen de la reforma laboral en el Senado y se prepara para su aprobación final el 27 de febrero, justo a días de que Javier Milei inicie las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo.

Dictamen Rápido y Aprobación Asegurada

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda emitieron el despacho en un tiempo récord de más de una hora. Este dictamen incluye la única modificación que introdujo la Cámara de Diputados: la eliminación del artículo 44, que afectaba los salarios durante las licencias médicas.

Victorias Políticas en el Horizonte

El oficialismo se muestra confiado en tener los votos necesarios para la sesión del 27, lo que permitiría a Milei presentar esta reforma como un éxito político en su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa.

Reacciones Inmediatas del Opositor

La aprobación en Diputados suscitó respuestas rápidas, como la de Patricia Bullrich, quien aseguró al presidente en un tuit: «Palabras de honor: el viernes 27 es ley, Presidente!!». Esta afirmación siguió a la celebración de Milei, quien calificó la media sanción como un momento «Histórico».

Un Proceso Ágil y Eficiente

Poco después, Bullrich asumió la conducción de la reunión de comisiones en la que se logró el dictamen favorable. Este proyecto ya había recibido la aprobación en el Senado el 12 de febrero por 42 votos a 30.

Apertura de Sesiones con un Cambio Legislativo Crucial

Una vez que se valide la modificación realizada por Diputados, la reforma quedará lista para su sanción definitiva. El dictamen ha contado con el respaldo de bloques libertarios y de la oposición negociadora, incluyendo la UCR y el PRO, mientras que el interbloque Popular, que representa al peronismo, se ha manifestado en contra.

Con el dictamen asegurado, el oficialismo se presenta al 27 con los votos contados. Si el Senado aprueba la reforma, esta podrá ser formalmente ley, alineándose con las proclamaciones de Milei como un símbolo de su gestión para el inicio de sesiones ordinarias del 1 de marzo.