Reforma laboral avanza en el Senado entre tensiones, a horas de su votación en Diputados

Apenas ocho horas después de la aprobación en la Cámara de Diputados, el oficialismo ha impulsado la reforma laboral hacia su sanción definitiva en el Senado, programada para la próxima semana.

La jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, hizo oficial el respaldo a la modificación que elimina el artículo 44, el cual proponía cambios en el régimen de licencias por enfermedad, tras su rechazo por parte de los diputados del PRO y la UCR, así como por los gobernadores afines a la Casa Rosada.

Reunión de Comisiones para Agilizar el Proceso

El dictamen fue firmado durante una reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, lideradas por Bullrich y Ezequiel Atauche. Con ello, el oficialismo cumple con el reglamento que exige un plazo de siete días antes de llevar el proyecto al recinto.

Próxima Sesión: Todo Listo para el Voto

Durante la reunión, Bullrich anunció que la votación de la iniciativa, que ha sido modificada según lo acordado en Diputados, está prevista para el 27 de febrero. Cabe destacar que el Senado solo podrá aceptar la versión aprobada en la Cámara baja o insistir en la media sanción previa.

Resistencia del Peronismo

En esta segunda fase del debate, el bloque peronista ha manifestado su rechazo. Mariano Recalde expresó su preocupación por el impacto de la reforma, que modifica 18 leyes y deroga otras 11. Además, cuestionó las afirmaciones de Bullrich sobre la aprobación de la ley laboral más importante de la democracia, recordando casos de corrupción ligados a reformas anteriores.

Intercambio de Acusaciones en el Senado

Recalde también apuntó a Bullrich mencionando su gestión como ministra de Trabajo durante un período de alto desempleo. En respuesta, Bullrich, con una sonrisa desafiante, le recordó que si el peronismo gana las elecciones, tendrán la oportunidad de solucionar el problema.

Confrontación con Gobernadores Peronistas

La riojana Florencia López no dudó en calificar de «traidores» a los gobernadores peronistas que apoyaron al oficialismo, generando un fuerte cruce verbal con Bullrich, quien la acusó de golpista. López defendió su postura argumentando que la historia no se olvida.

Próximas Sesiones en el Senado

El Senado tiene programadas tres sesiones la próxima semana, con varios puntos en la agenda. Además de la reforma laboral, se discutirá la nueva ley Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la reforma a la ley de Glaciares, y otros temas relevantes.