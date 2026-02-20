Bailando bajo las majestuosas cúpulas de Buenos Aires

Desde este sábado 21 de febrero, a las 19:30 horas, el Palacio Libertad se convierte en el escenario del ciclo "Crepusculares", que explora de manera creativa la fusión entre la danza y la arquitectura.

Con una programación que se extenderá durante todo el año, este ciclo se llevará a cabo en la impresionante cúpula que corona el antiguo Correo Central, ofreciendo una vista panorámica única de Buenos Aires.

Una Ciudad de Cúpulas

Buenos Aires es reconocida por tener más de 400 cúpulas, un dato fascinante que resalta a simple vista al elevar la mirada por sus diversos barrios. Parafraseando a Horacio Ferrer, estas cúpulas le confieren un encanto especial a la tarde porteña.

La Magia de las Cúpulas en el Arte Escénico

Las cúpulas no solo son un atractivo arquitectónico, sino que también se han convertido en escenarios perfectos para las artes escénicas. El grupo Logia D organiza anualmente entre cinco y seis presentaciones en estos espacios emblemáticos.

Instalación I: La Primera Obra del Ciclo

La primera propuesta del ciclo «Crepusculares» es Instalación I, creada e interpretada por Abril Ibarceta Urquiza, bajo la dirección de la coreógrafa Inés Armas. Este grupo multidisciplinario, denominado “Arquitectura y cuarteto”, integra bailarines, músicos y arquitectos, y se formó durante la pandemia.

Una Experiencia Única en el Espacio

La obra se diseñó para adaptarse a cada espacio, buscando ofrecer una experiencia inmersiva. En el Palacio Libertad, la obra se iluminará con los tonos del atardecer, brindando una atmósfera especial que recuerda a una nave espacial.

Ubicación del Público

Los espectadores se sientan en un semicírculo que permite una visión amplia de la performance, creando una conexión íntima entre el arte y la arquitectura que rodea.

Intervenciones Artísticas Destacadas

En enero, la renombrada narradora Ana María Bovo presentó una obra en la cúpula del Edificio Bencich, convirtiendo el espacio en un escenario vibrante. La actriz destaca la singularidad de actuar en un lugar con ventanas altas y vistas espectaculares, creando un ambiente mágico para su narrativa.

La Fusión de Danza y Arquitectura

Martín Piliponsky, bailarín y arquitecto, comenta sobre la conexión intrínseca entre estas disciplinas. Según él, la danza no solo habita el espacio; lo transforma y lo activa, mientras que la arquitectura influye en el movimiento del cuerpo.

Próximas Actividades en Altura

El Ministerio de Cultura de la Ciudad también planea un programa en marzo para redescubrir edificios históricos de gran altura, accesibles al público de forma limitada. Las actividades, que requieren inscripción previa, ofrecerán nuevas perspectivas de la ciudad.

Detalles del Ciclo «Crepusculares»

El ciclo se presenta en el Palacio Libertad, ubicado entre Leandro Alem y Sarmiento, todos los sábados y domingos a las 19:30. La entrada es libre y gratuita, invitando a todos a disfrutar de esta singular fusión artística.