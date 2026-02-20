Reforma Laboral Impulsa al Mercado Local y Wall Street se Recupera tras Revés a Trump

Optimismo en los Mercados: La Reforma Laboral y el Análisis de Wall Street

La reciente aprobación de la reforma laboral en Argentina ha desatado un espíritu positivo en los mercados, respaldado por informes de un superávit comercial de casi 2.000 millones de dólares en enero. Todo esto promete influir en el clima económico del país.

Los activos argentinos han experimentado un repunte favorable tras la sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, con su próxima discusión programada en el Senado para el 27 de febrero. Además, la noticia del superávit comercial de 1.987 millones de dólares registrado en enero ha contribuido a este optimismo.

En el ámbito internacional, Wall Street también reacciona positivamente ante un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Este dictamen invalida la utilización de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, lo que resulta en la anulación de los aranceles impuestos por Donald Trump, dando un impulso a los mercados.

Subidas Notables en Wall Street

Entre las reacciones observadas, el índice S&P 500 se incrementa en un 0,58%, mientras que el Nasdaq Composite, más centrado en el sector tecnológico, registra un aumento del 0,98%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones también muestra un avance del 0,24%. Las acciones que lideran las subidas incluyen a Corning (+5,2%), Live Nation Entertainment (+5,3%) y CoStar (+4,5%).

El S&P Merval en Ascenso

A nivel local, el S&P Merval también se encuentra en una trayectoria ascendente, avanzando un 0,7% hasta alcanzar los 2.859.696 puntos básicos. Las compañías destacadas en esta jornada incluyen a Sociedad Comercial del Plata (+4%), Transener (+4%) y Cresud (+2,4%).

Todo este movimiento se produce en un contexto donde la percepción del riesgo político ha mejorado significativamente, gracias a la aprobación de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

Aprobación de la Reforma Laboral: Un Cambio Significativo

Ayer, la Cámara de Diputados votó a favor del proyecto de reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, aunque algunos capítulos fueron respaldados con apenas 130 votos. Este avance permite al Gobierno contar con una sólida mayoría para la sanción de la reforma. Cabe destacar que se eliminó el Artículo 44, que implicaba una reducción en la remuneración para trabajadores en enfermedades o accidentes no laborales. El proyecto será enviado nuevamente al Senado el 27 de febrero para su aprobación definitiva.

Expectativas Favorables desde el Sector Financiero

Desde la firma Max Capital, se transmitió un mensaje optimista sobre la reforma, considerándola como un hecho favorable para los mercados. A pesar de que algunos aspectos del proyecto fueron suavizados, como la eliminación de la reducción del impuesto a las ganancias corporativas y la supresión de los aportes automáticos a sindicatos, se valora positivamente la tendencia a disminuir la litigiosidad. Este es uno de los principales costos vinculados a la contratación formal. Con una tasa de informalidad que supera el 40%, es evidente la necesidad de implementar cambios legales que promuevan el empleo formal, un objetivo que esta reforma podría lograr.

Impacto en Wall Street: Anulación de Aranceles

Los índices en Wall Street continúan su ascenso hoy, impulsados por la anulación de los aranceles impuestos por Donald Trump. Esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos se produce tras la divulgación de que la actividad económica del país se ha visto por debajo de las expectativas en el cierre de 2025, en medio de una inflación persistente.