Thomas Troisgros: “Prefiero la comida bien hecha a la alta cocina”

En el corazón de la gastronomía contemporánea, Thomas Troisgros se erige como una figura que rompe esquemas y desafía etiquetas. Con una aproximación fresca y auténtica, el reconocido chef brasileño destaca por su habilidad para fusionar la alta cocina con el enfoque relajado y accesible de un boteco, todo mientras rinde homenaje a su prestigioso linaje familiar.

Thomas Troisgros se comunica como cocina; directo, con la acidez precisa y un toque que cautiva desde el primer bocado. Alejado de la sobriedad que podría asociarse con su apellido, se mueve con agilidad entre restaurantes de prestigio y lugares de comida casual. “No creo en la cocina alta o baja; solo en la buena o mala comida”, afirma Thomas, en un claro reflejo de su filosofía. Esta pasión se manifiesta en su participación en un festival gastronómico frente al mar en José Ignacio, donde mezcla lujo, relajación y diversión.

Un Legado Familiar de Innovación

Originario de Brasil y con raíces en Francia y Nueva York, Thomas es el cuarto miembro de una dinastía que ha influenciado la gastronomía mundial. Su abuelo, Pierre Troisgros, es uno de los pioneros de la Nouvelle Cuisine, mientras que su padre, Claude, revolucionó la cocina francesa en Brasil. En vez de aferrarse a ese legado, Thomas ha decidido forjar su identidad propia en el mundo culinario.

Una Vida Dedicada a la Cocina

Casado con Diana Litewski, economista y colaboradora en sus proyectos, y padre de tres hijos, Thomas combina su tiempo entre la cocina y la gestión de diversos emprendimientos gastronómicos, todo mientras cultiva su pasión por los automóviles. “Si no fuera chef, sería mecánico”, bromea.

La Variedad de Su Oferta Gastronómica

En Ipanema, donde se centra su universo culinario, Thomas dirige Toto, su restaurante más personal; Oseille, un espacio íntimo y experimental con una estrella Michelin; y Tijolada, un bar informal y sin reglas. Cada uno de estos lugares refleja su compromiso con la calidad, la perfección y la autenticidad.

Reflexiones sobre la Cocina y el Legado

Noticias: Su familia está llena de chefs. ¿Alguna vez consideró otra profesión?

Thomas Troisgros: ¡Intenté ser todo menos chef! Desde futbolista hasta piloto, estuve en clases de marketing, pero duré solo tres meses. A los 18, mi padre me envió a la escuela de gastronomía y aquí estoy. Mis amigos dicen que, si no fuera cocinero, sería mecánico. Pero soy feliz en la cocina.

Noticias: ¿Cuáles son sus primeros recuerdos en la cocina?

Troisgros: Regresaba de la escuela y solía pasar tiempo en el restaurante de mi padre, disfrutando de dulces mientras observaba el ritmo de la cocina. En Francia, con mis primos, jugábamos entre los ingredientes. Era nuestra forma de crecer.

Entendiendo la presión del legado

Noticias: ¿Fue abrumador ser parte de una dinastía culinaria?

Troisgros: Durante mucho tiempo no comprendí la magnitud de mi familia. Para mí, eran solo buenos cocineros. No fue hasta una clase de historia de la gastronomía que entendí realmente el peso de mi apellido. Hay chefs que me apoyan y otros que tienen sus dificultades al tratarme por ser Troisgros. He aprendido a convivir con ello.

Recuperando Su Pasión Durante la Pandemia

Noticias: Durante la pandemia, se sintió alejado de la cocina. ¿Cómo lo enfrentó?

Troisgros: No estaba contento. A pesar de tener varios negocios, no estaba cocinando realmente. Pensé en dejar todo y convertirme en panadero, pero en 2022 decidí que debía volver a mis raíces y abrir un lugar que me representara. Así nació Toto.

La Fusión de Culturas en Su Cocina

Noticias: ¿Cómo definiría su estilo culinario, brasileño, francés o japonés?

Troisgros: Mi cocina es brasileña en ingredientes, francesa en técnica y con influencias de Japón y Asia. La grasa y la acidez son esenciales en mis platos; sin ellas, no hay sabor.

Toto: El Reflejo de Su Esencia

Noticias: ¿Dónde encuentra su verdadera expresión?

Troisgros: En Toto. Allí cocino lo que realmente disfruto. Busco que los comensales sientan el deseo de regresar, no por la novedad, sino por la calidad de lo que ofrecemos.

Un Estilo que Abraza lo Cotidiano

Noticias: ¿Por qué mantiene un menú tan constante?

Troisgros: La repetición lleva a la perfección. Cada plato que servimos ha sido perfeccionado con el tiempo. No busco sorprender; busco hacerlo bien.

Noticias: ¿No es la repetición contraria a la creatividad?

Troisgros: Al contrario, repetir permite descubrir la mejor forma de hacerlo. En Japón, los chefs perfeccionan sus platos durante toda la vida, y siempre encuentran espacio para mejorar.

La Experiencia de “Fun Dining”

Noticias: ¿Qué significa para usted “fun dining”?

Troisgros: Significa que disfrutar de la comida no tiene que ser un evento serio. No se necesita un atuendo formal ni un ambiente tenso. Comer bien es llenar el espíritu, además del estómago.

Reconocimiento y Futuro

Noticias: ¿Cómo se sintió al recibir una estrella Michelin?

Troisgros: Con tranquilidad. Oseille representa quién soy. No cambiaré mi esencia por un premio. Mi prioridad es la felicidad del comensal.

Noticias: ¿Qué espera del próximo Food & Wine Festival en Punta del Este?

Troisgros: Me encanta Uruguay, y espero que quienes visiten disfruten de mi cocina. No iré a impresionar; solo a ser yo mismo.

Un Año Prolífico para la Familia Troisgros

Troisgros: Este ha sido un gran año. Gané una estrella Michelin y fui nombrado chef del Año por varias publicaciones. Mi primo Leó también fue reconocido en Francia. Cada uno con su enfoque, avanzamos llevando el legado de una manera única.

Noticias: Dentro de dos décadas, ¿qué legado le gustaría dejar?

Troisgros: Que fui auténtico. Un Troisgros que combinó el conocimiento familiar con un enfoque más relajado. Que siempre busqué la felicidad a través de la gastronomía.