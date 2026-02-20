Policía intensifica búsquedas en las residencias de Andrew Mountbatten-Windsor tras su liberación

El arresto del príncipe Andrew Mountbatten-Windsor marca un nuevo capítulo en un escándalo que no parece tener fin. En un giro inesperado, la policía volvió a registrar su antigua residencia apenas un día después de que fuera detenido por varias horas.

La policía realizó una búsqueda exhaustiva en el histórico hogar de Andrew Mountbatten-Windsor el pasado viernes, horas después de que el príncipe fuera arrestado bajo la sospecha de mala conducta en el ejercicio de su función pública. Su vinculación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein ha sido el centro de atención en las últimas semanas y continuarán las investigaciones.

Regreso a la vida cotidiana

Tras su liberación, Mountbatten-Windsor volvió a su residencia en Wood Farm, situada en la propiedad de Sandringham, el refugio privado del rey Carlos III, a unos 185 kilómetros al norte de Londres. Esta casa es temporal, ya que espera mudarse a Marsh Farm, una propiedad cercana que está siendo acondicionada.

Investigaciones en curso

Los operativos de búsqueda se extendieron también a Royal Lodge, su antiguo hogar de 30 habitaciones cercano al castillo de Windsor, donde residió durante décadas hasta su desalojo reciente. Varios vehículos no identificados, presumiblemente de la policía, ingresaron a la propiedad mientras la situación se intensifica.

Al arresto no se le vincula con las acusaciones de tráfico sexual

This arresto sigue a años de sospechas sobre sus relaciones con Epstein, particularmente acusaciones que apuntan a que compartió información confidencial mientras era enviado comercial del Reino Unido. Emails divulgados por el Departamento de Justicia de EE. UU. indican que Mountbatten-Windsor compartió reportes sobre viajes oficiales a Hong Kong, Vietnam y Singapur.

Es importante mencionar que, aunque la policía de Thames Valley está revisando acusaciones sobre el tráfico de una mujer para mantener encuentros sexuales con Mountbatten-Windsor, la reciente detención no está relacionada con tales acusaciones.

Un proceso legal complicado

La decisión sobre si se formularán cargos estará en manos del Servicio de Fiscalías de la Corona. Andrew Gilmore, un especialista legal, explica que los fiscales seguirán un proceso de dos etapas para determinar la viabilidad de una condena. “Se debe evaluar si hay un mayor prospecto de condena que de absolución y si el caso es de interés público”, indicó.

Joshua Rozenberg, otro experto en tema, mencionó que para llevarlo a juicio, deberán demostrar que actuó en un «cargo público» y que “malversó la confianza del público”. Esto implica un proceso judicial que podría ser complicado y prolongado.

Por el momento, Mountbatten-Windsor se encuentra libre y, según se sabe, puede reanudar su vida habitual mientras las indagaciones siguen su curso.