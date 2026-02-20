Florida News: Trump intenta revocar la ciudadanía del exalcalde de North Miami – Cobertura en vivo, viernes 20 de febrero

El gobernador Ron DeSantis está decidido a abolir los impuestos a la propiedad en Florida, una propuesta que promete generar un fuerte impacto en los propietarios del Estado del Sol. En declaraciones recientes, detalló su estrategia y la importancia de obtener el respaldo legislativo necesario.

En una entrevista con CNBC, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, reiteró su compromiso para eliminar los impuestos a la propiedad que afectan a los residentes del estado. Esta propuesta apunta a beneficiar a quienes han hecho de su vivienda principal un verdadero hogar, un movimiento que podría transformar la estructura fiscal de la región.

Una Propuesta Ambiciosa

DeSantis destacó que su objetivo es implementar una eliminación gradual del impuesto a la propiedad para los residentes que cuenten con una exención de vivienda. Según el gobernador, es esencial conseguir el 60% de los votos en la legislatura para llevar esta iniciativa a buen puerto. «Este es un esfuerzo de largo plazo en el que estaremos trabajando durante el resto del año», afirmó.

Impacto en la Comunidad

Si se logra la eliminación de este impuesto, muchos propietarios verían un respiro en sus finanzas, lo que podría fomentar la inversión en propiedades y mejorar la calidad de vida en la región. Sin embargo, esta medida también plantea preguntas sobre los efectos en los ingresos del Estado y cómo se cubrirán los servicios públicos que dependen de esos fondos.

Un Futuro Incierto

La eliminación de los impuestos a la propiedad es un tema que genera opiniones divididas. Mientras algunos ven en ella una oportunidad de alivio económico, otros advierten sobre las posibles repercusiones en el presupuesto estatal. La próxima sesión legislativa será crucial para evaluar el apoyo a esta propuesta y su viabilidad.

¿Qué Sigue para DeSantis?

A medida que se aproxima el debate legislativo, todos los ojos están puestos en DeSantis y su equipo. Tendrán que trabajar arduamente para movilizar a la comunidad y asegurar el respaldo necesario que haga realidad esta ambiciosa meta.