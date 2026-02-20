Mercado Pago, Nu, Finsus y Klar solicitan licencia bancaria en México

Con un gran potencial para transformar el ecosistema financiero, cuatro fintechs están en la carrera por convertirse en bancos autorizados en México.

Nu, Mercado Pago, Finsus y Klar están a la espera de la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para dar el salto hacia la banca múltiple en México.

Estas empresas, que actualmente se presentan como fintechs o Sofipos, buscan ampliar su oferta de servicios financieros y competir de manera directa con las instituciones tradicionales. La CNBV ya ha otorgado licencias, como en el caso de Plata, que se convirtió en banco en 2025, mientras que Nu, Mercado Pago, Finsus y Klar siguen avanzando en el proceso regulatorio.

La autorización es crucial, ya que les permitiría ofrecer una gama completa de servicios financieros, incluyendo la captación de depósitos sin límites, la concesión de hipotecas y créditos automotrices, y acceso a cuentas de ahorro, tarjetas de crédito e inversiones. La diversificación de sus productos es el principal atractivo que motiva a estas fintechs a convertirse en bancos, abriendo así la puerta a un mercado más amplio y sólido.

Un Mercado en Expansión: El Desafío de Convertirse en Banco en México

Obtener una licencia bancaria en México es un proceso complejo que requiere cumplir con estrictos estándares de capital, gobernanza corporativa y sistemas de prevención de lavado de dinero. Las autoridades buscan garantizar que las nuevas entidades puedan proteger los ahorros de sus clientes y contribuir a la estabilidad del sistema financiero.

Perfiles de los Protagonistas Financieros

Cada una de estas fintechs tiene su propio modelo, pero todas tienen el objetivo de consolidarse como bancos:

Nu: Con millones de usuarios, ha evolucionado de ser simplemente una tarjeta a ofrecer cuentas de ahorro, esperando que su licencia bancaria le permita competir con gigantes como BBVA y Banorte.

Mercado Pago: Busca integrar su ecosistema, proporcionando funcionalidades de venta, cobro, financiamiento y resguardo de dinero desde una única plataforma.

Klar: Con una estrategia agresiva para captar usuarios, necesita la licencia bancaria para mantener su ritmo de crecimiento y expandir sus servicios.

Finsus: Destacándose por ofrecer altos rendimientos, convertirse en banco consolidaría su solidez y capacidad de expansión.

En este contexto, estos innovadores actores financieros se posicionan como la nueva generación de bancos potenciales que podrían redefinir el panorama financiero mexicano. Su integración al sistema bancario no solo aceleraría la digitalización, sino que también ampliaría las opciones disponibles para los usuarios.