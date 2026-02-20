La Cámara de Casación niega alejamiento de la UIF en el caso de Martín Insaurralde

La Cámara Federal Rechaza el Recurso de Insaurralde en Caso de Corrupción

Un nuevo giro en la investigación por corrupción contra Martín Insaurralde: la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció en contra del intento del ex intendente de Lomas de Zamora de llevar su caso a la Corte Suprema.

Un Fallo que Marca un Hito en la Causa

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, mediante un fallo mayoritario, ha rechazado el recurso extraordinario presentado por la defensa de Martín Insaurralde. El ex intendente buscaba que la Corte Suprema interviniera en su causa por supuestos actos de corrupción, cuestionando la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte querellante.

Argumentos de la Defensa

El juez Gustavo Hornos, en su resolución, indicó que la defensa no logró demostrar la existencia de una «cuestión federal debidamente fundada». Además, desestimó acusaciones de arbitrariedad que podrían habilitar la intervención del máximo tribunal del país.

Contexto y Decisiones Previas

Este pronunciamiento se suma a una resolución emitida en septiembre de 2025, cuando la misma Cámara ordenó que las pericias contables del expediente fueran realizadas por peritos oficiales de la Corte Suprema. Hornos destacó en esa ocasión la importancia de que las investigaciones sobre «graves hechos vinculados a la corrupción» se lleven a cabo con un «deber reforzado de debida diligencia».

La Importancia de la Imparcialidad

El magistrado subrayó que los delitos de corrupción afectan no solo la legitimidad de las instituciones, sino también el orden moral y el desarrollo integral de la sociedad. Por lo tanto, enfatizó la necesidad de contar con un sistema judicial imparcial y confiable para abordar estos casos.

El Tribunal también destacó que la participación del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial, especializado en casos de corrupción, asegura la transparencia y objetividad necesarias en estos procesos, reafirmando la seriedad que exige la investigación de estos delitos.