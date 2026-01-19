Comodoro: Recomiendan autoevacuación en Médanos por riesgo geológico

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia ha exhortado a los residentes del barrio Médanos a realizar una autoevacuación ante nuevos riesgos geológicos relacionados con el cerro Hermitte.

Este aviso se emitió el domingo por la noche, tras recibir un informe técnico del Comité de Emergencia. El análisis reveló la posibilidad de futuros movimientos en el cerro, que podrían afectar la seguridad de los habitantes de la zona.

Información Crucial para los Vecinos

Alrededor de las 21:20, el municipio recibió un informe de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, que advertía sobre el riesgo asociado con eventuales movimientos telúricos que podrían impactar el barrio Médanos. La seguridad de los residentes es la prioridad, por lo que se recomendó la autoevacuación como medida de prevención.

Acciones Inmediatas ante el Riesgo Geológico

La autoevacuación se suma a las medidas de seguridad establecidas tras el desplazamiento que obligó a evacuar otras áreas urbanas de Comodoro Rivadavia. Este riesgo geológico activo exige una respuesta rápida y adecuada por parte de las autoridades locales.

Declaración de Emergencia en la Ciudad

Además, el Municipio ha declarado la emergencia geológica y urbanística, una medida que cuenta con la aprobación unánime de la comisión de receso del Concejo Deliberante. Esta declaración permite implementar decisiones administrativas y técnicas de manera más ágil durante un período de 90 días, facilitando así la crisis actual.

Apoyo a las Familias Afectadas

Desde el ámbito legislativo, se destacó que esta emergencia tiene como fin respaldar las acciones del Ejecutivo, que ya incluyen evacuaciones preventivas y asistencia a las familias afectadas. Los especialistas enfatizan la necesidad de un monitoreo constante, ya que el proceso geológico está lejos de haber concluido.