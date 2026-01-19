Urgente: Hombre accidentado en médanos de Villa Gesell es trasladado a La Plata

Grave accidente en Villa Gesell: joven pierde el control de su cuatriciclo

Un joven de 27 años se encuentra en estado crítico tras un accidente en los médanos de Villa Gesell. Las autoridades alertan sobre los riesgos de conducir en estas áreas.

El trágico suceso ocurrió el pasado domingo, cuando el joven volcó su cuatriciclo, resultando con un traumatismo encéfalo-craneano severo y múltiples lesiones. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado de emergencia a La Plata en un vuelo sanitario.

Detalles del accidente El accidente se produjo en una zona recreativa muy frecuentada. Tras el vuelco, servicios de emergencia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegaron de inmediato al lugar para brindar asistencia médica urgente al afectado. Inicialmente, el joven recibió atención en una ambulancia local, donde los profesionales ejecutaron estudios y una primera evaluación del estado de salud. Sin embargo, dada la seriedad de su situación, se decidió hacer una derivación a un centro hospitalario más avanzado.

Reacciones y recomendaciones de seguridad Desde la Municipalidad de Villa Gesell se emitió un comunicado instando a la población a conducir con responsabilidad y a cumplir con las normativas de seguridad en las áreas de médanos. La preocupación aumenta ante la frecuencia de este tipo de accidentes en la costa atlántica. Este incidente se suma a otros recientes que han generado un llamado de atención. Apenas el viernes, dos turistas sufrieron lesiones en un accidente similar involucrando un cuatriciclo. La seguridad en la conducción en estas zonas recreativas sigue siendo un tema crucial.