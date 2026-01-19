Las Águilas apoyan a Gastón Rivarola en su última práctica previa a la Corrida de Crónica

Con el objetivo de afinar su rendimiento, el equipo de corredores liderado por Gastón Rivarola realizó una intensa sesión de entrenamiento a días de la emblemática Corrida Internacional del Diario Crónica en Comodoro Rivadavia.

Este domingo por la mañana, el Team Las Águilas se reunió en la Plaza San Martín de Río Gallegos para participar en un último entrenamiento previo a la 60ª edición de la Corrida Internacional del Diario Crónica, que se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero en Comodoro Rivadavia. La actividad atrajo a corredores de diversas edades y niveles de experiencia, todos comprometidos con mejorar su rendimiento.

Últimas Preparaciones para la Competencia

La jornada se centró en un “fondito” de preparación, un tipo de entrenamiento que se caracteriza por correr a un ritmo suave y constante. Rivarola explicó que este entrenamiento suele abarcar entre 5 y 7 kilómetros, adaptándose a las capacidades de cada corredor. “Lo esencial es que cada uno se sienta bien tras el ejercicio y que se prepare de forma gradual para la carrera”, comentó el entrenador.

Un Encuentro de Integración y Comunidad

El evento no solo fue un espacio para los atletas ya experimentados, sino también un punto de encuentro para nuevos corredores. Lucy, una jugadora de handball que participó por primera vez, destacó la camaradería del grupo: “Subestimé el esfuerzo, pero estoy feliz de haber designado este tiempo para el equipo. Aquí todos son muy amigables”, expresó. Alejandro, quien se unió recientemente, añadió que corre para mejorar su salud y disfrutar de momentos al aire libre.

Participación de Corredores Experientes

Corrredores con más trayectoria también compartieron sus experiencias. Lily, parte del equipo desde 2016, enfatizó la importancia del running como un estilo de vida saludable. Mariana, quien ha competido fuera de la provincia, subrayó cómo la constancia en el entrenamiento juega un papel crucial. “Entrenamos todo el invierno. Tener un objetivo nos motiva a cuidar nuestra salud a través de la hidratación y el descanso adecuado”, afirmó.

Abierto a Nuevos Corredores

Interesados en unirse a las futuras sesiones de entrenamiento en Río Gallegos pueden comunicarse con Gastón Rivarola a través de sus redes sociales. Esta es una oportunidad para todos aquellos que deseen involucrarse en el mundo del running y disfrutar de la comunidad deportiva local.