Compra-venta y Fusiones: Los Locales Toman la Iniciativa

En el último tiempo, la economía argentina ha mostrado signos de estabilización que han modificado el panorama de las inversiones, marcando una tendencia interesante en la participación de los empresarios locales.

El contexto actual de la economía argentina presenta un escenario donde los inversionistas están reevaluando sus decisiones. Si bien el entorno económico ha enfrentado varios retos, las expectativas de ganancias futuras son el motor detrás de los movimientos de capital.

Empresarios Locales Al Frente

Durante 2025, los inversores argentinos realizaron más de la mitad de las transacciones de compra y venta de empresas, alcanzando el 57% según un informe de la consultora PWC. Este cambio de tendencia destaca cómo los empresarios locales están asumiendo un papel protagónico en un mercado dominado históricamente por inversores extranjeros. Estos últimos, aunque suelen contar con más recursos, a menudo eligen colaborar con sus homólogos locales para navegar la complejidad del entorno regulatorio argentino.

El Análisis de un Experto

Lucas Pusseto, profesor en el IAE Business School, advierte que la relación entre estabilidad y crecimiento no es simple. “La estabilidad es crucial para la inversión a largo plazo, pero confundirla con crecimiento inmediato puede ser un error. Las empresas deben centrarse en cómo ser competitivas en este contexto de incertidumbre”, afirma.

Un Mercado Resiliente

Un reciente análisis sobre fusiones y adquisiciones revela que Argentina registró 249 operaciones en 2025, un ligerísimo aumento del 0,4% en comparación con el año anterior, aunque el valor total de las transacciones disminuyó un 36%. Este crecimiento en volumen refleja la fortaleza del mercado local, particularmente en sectores tecnológicos, energéticos, y bienes raíces.

Interés Creciente con Riesgo Elevado

Carlos Dorado, líder de M&A en Aon, subraya que a pesar de un mercado activo, continúa la preocupación por la elevada prima de riesgo en Argentina. “El interés en el país va en aumento, pero siempre con un enfoque en la estabilidad regulatoria y la capacidad de ejecución”, añade.

Ranking Regional de Transacciones

A nivel continental, América Latina registró 3.061 operaciones por un total de USD 119.793 millones en 2025, lo que representa un incremento del 1% en el número de transacciones y un 19% en su valor respecto a 2024. Brasil lidera con 1.877 transacciones, seguido por Chile y México.

La Estrategia Nacional de Inversión

La tendencia en Argentina muestra una clara preferencia por sectores específicos, con un notable aumento en las transacciones de gran envergadura. La adquisición de Petronas E&P Argentina por Vista, por USD 1.500 millones, destaca el interés en el sector energético. La compra de Telefónica Móviles Argentina por Telecom, en espera de la aprobación regulatoria, también ejemplifica este movimiento en telecomunicaciones.

Transacciones de Gran Magnitud

PwC ha informado sobre seis operaciones que superaron los USD 500 millones. La agroindustria ha revivido como un enfoque principal para los inversores, resaltando compras notables como la de Profertil por Adecoagro. Rumores circulan sobre varias privatizaciones que podrían impulsar aún más el ambiente de inversión en 2026.