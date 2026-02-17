Clima para el Último Día del Fin de Semana Largo: Pronóstico del Servicio Meteorológico

En este último tramo del fin de semana de Carnaval, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir a los que regresan de la costa con un clima estable y cálido.

Clima de este martes en la Ciudad

La mañana de este martes se presentó con un cielo mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la temperatura alcanzará los 24 grados, con vientos del norte que soplan entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad es alta, alrededor del 87%, pero la visibilidad se mantiene buena.

Expectativas para la tarde

Con el avance del día, se anticipa que la temperatura máxima suba a 30 grados. Los vientos cambiarán hacia el noreste, manteniendo la misma intensidad. Si bien no se esperan lluvias a lo largo del día, existe una probabilidad de algún chaparrón cerca de la noche, con un 10% de chances.

Cierre del fin de semana largo

Al caer la tarde, la temperatura descenderá a alrededor de 25 grados, con vientos del noreste entre 13 y 22 kilómetros por hora. De esta manera, el último día del fin de semana largo se disfrutará con un ambiente cálido y sin fenómenos climáticos que alteren la jornada.

Condiciones en el Área Metropolitana

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el día continuará con nubosidad predominante. La temperatura oscilará entre los 22 grados como mínima y los 30 como máxima. Aunque no se anticipan precipitaciones, se sugiere estar atentos a cambios en el pronóstico.

Alertas en otras provincias

A nivel nacional, hay alertas por tormentas en diversas provincias, incluyendo Mendoza, San Luis, Córdoba, y Entre Ríos. Estas regiones podrían enfrentar tormentas aisladas de considerables intensidades, que incluirían granizo y ráfagas de viento que alcanzarían hasta 80 kilómetros por hora.

Pronóstico hacia mitad de semana

Las condiciones para el miércoles se mantendrán similares, con una ligera subida en la temperatura que podría alcanzar los 32 grados. Se prevé un descenso moderado hacia el jueves, con máximas de 29 grados y mínimas de 19. Para el viernes, se anticipa un día más soleado, con temperaturas en torno a los 27 grados.

Perspectivas de lluvia

De acuerdo con Meteored, la tercera semana de febrero traerá un aumento en las probabilidades de lluvia debido a frentes sucesivos. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, estos fenómenos serán menos intensos, y actualmente no hay alertas meteorológicas. Se espera una disminución en las lluvias hacia finales de mes.