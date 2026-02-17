Eclipse Solar Anular del 17 de febrero: ¿Dónde ver el ‘Anillo de Fuego’?

La alineación perfecta entre la Tierra, la Luna y el Sol traerá un espectacular eclipse solar anular el 17 de febrero de 2026. Este fenómeno astronómico, conocido como "anillo de fuego", permitirá a muchos testigos disfrutar de una vista extraordinaria.

El 17 de febrero de 2026, la sombra de la Luna pasará parcialmente sobre el hemisferio sur, creando un asombroso eclipse solar anular. Durante este evento, el satélite natural se interpondrá entre la Tierra y el Sol, pero no logrará cubrilo completamente, generando una brillante silueta circular en el cielo.

¿Dónde Ver el Eclipse Solar Anular?

La trayectoria del eclipse presenta un desafío para los observadores. El corredor principal, de 616 kilómetros de ancho, se extiende mayormente sobre la Antártida. Los lugares más afectados incluirán la Isla Rey Jorge, donde se espera un oscurecimiento del 83% a las 10:12 hora local.

Visibilidad en Otros Puntos del Mundo

Regiones de África y el sur de América también estarán en el rango de visibilidad parcial. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, se anticipa un 11% de cobertura solar a las 06:17 hora local, mientras que Punta Arenas, Chile, experimentará un 5% a las 21:08 hora local, justo antes del atardecer.

Características del Eclipse

Durante la fase anular, la Luna bloquea el Sol en un 89% de su tamaño visible, creando el impresionante «anillo de fuego». Este fenómeno comenzará a las 9:56 UT y alcanzará su pico entre las 11:42 UT y las 12:41 UT, iluminando el cielo durante dos minutos.

Precauciones al Observar el Eclipse

Expertos en salud ocular advierten sobre los riesgos de observar el eclipse sin la protección adecuada. Para evitar daños irreversibles en la retina, es esencial utilizar gafas certificadas diseñadas para ver eclipses. La luz solar es aún intensa, aunque la Luna oculte el disco solar.

Un Año de Eclipses

El 2026 será un año destacado para los aficionados a la astronomía, con la llegada de un total de cuatro eclipses. Junto al fenómeno de febrero, se anunciarán otros eventos tanto solares como lunares, prometiendo más oportunidades para admirar el cielo.