Compras en el Exterior: Argentinos Gastan Fortunas a Través de Courier

Las compras en línea desde Argentina hacia el exterior han alcanzado cifras históricas, superando los 100 millones de dólares mensuales, gracias a la disminución del dólar y el auge del consumo digital.

Las importaciones a través del sistema puerta a puerta vivieron un notable crecimiento, alcanzando un récord histórico en marzo de 2026. Este fenómeno ha sido impulsado por el creciente uso de plataformas como Shein, Temu y AliExpress, que han captado la atención de los consumidores argentinos.

Según datos de Analytica, las compras ejecutadas mediante courier totalizaron 103 millones de dólares en marzo, lo que implica un asombroso aumento del 123% interanual. Este número marca un hito, siendo el más alto registrado para ese mes en la historia.

El informe revela también que este total significa un incremento de 12 millones de dólares respecto a febrero, posicionándose como el segundo mejor registro de la serie, solo superado por diciembre de 2025, cuando se alcanzó el pico máximo.

El Surge de Importaciones del Primer Trimestre

Durante el primer trimestre de 2026, las importaciones vía courier sumaron 284 millones de dólares, reflejando un crecimiento del 118.4% en comparación con el mismo período del año anterior. Este es, sin duda, el nivel más alto registrado para un primer trimestre.

Desde Analytica apuntan que la reciente baja del dólar puede estar alimentando esta tendencia ascendente en las compras online, especialmente en productos de consumo masivo y tecnología. «Pese a que el salario en el sector privado ha caído en términos reales, ha crecido un 11% en dólares en los últimos cuatro meses», añaden.

El Sistema Puerta a Puerta: Preferido por los Argentinos

El sistema puerta a puerta se ha consolidado como la opción favorita de los argentinos para realizar compras en el exterior sin necesidad de desplazarse.

Desde el año pasado, el límite de peso para estos envíos ha sido establecido en 50 kilos por paquete. Esta normativa aplica tanto para envíos estándar como para los pequeños envíos.

Además, cada paquete puede tener un valor máximo de hasta 3,000 dólares, y no hay límite en cuanto a la cantidad de compras realizadas con el servicio courier tradicional. Para los pequeños envíos, se permite hasta tres unidades por paquete y un máximo de cinco despachos anuales por persona.

Aspectos Fiscales y Restricciones en las Compras

En cuanto a la carga impositiva, los envíos de hasta 400 dólares están exentos de derechos de importación y tasa estadística, aunque el IVA sigue siendo aplicable en todas las transacciones.

Una consideración importante es que las normativas aduaneras prohíben ciertos productos, como:

Mercancías con fines comerciales o industriales

Armas de fuego sin autorización previa

Explosivos e inflamables

Estupefacientes

Material arqueológico y cultural

Electrodomésticos de línea blanca

Finalmente, cabe aclarar que para los paquetes enviados a través de courier privado, no se requiere su registro en la web de ARCA, un requisito que solo aplica para envíos gestionados por Correo Argentino.