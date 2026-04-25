Bret Stephens: ‘La guerra solo cesará con el fin del régimen iraní’

En una charla reveladora, el columnista de The New York Times, Bret Stephens, aborda su relación tumultuosa con Donald Trump y el impacto de su presidencia en las instituciones americanas y el escenario internacional.

La controversia entre Bret Stephens y Donald Trump ha sido uno de los ejes del debate político contemporáneo. En su primer encuentro, Stephens quedó sorprendido por la falta de respeto que el expresidente mostró hacia el cargo. Con el tiempo, decidió convertir estos ataques en una especie de reconocimiento: “Al menos está prestando atención a mis artículos”, reflexiona.

El Valor de las Instituciones Americanas

Como hijo de inmigrantes que huyeron del nazismo, Stephens siente una profunda conexión hacia las instituciones de su país. “El respeto por nuestras instituciones es fundamental para nuestra identidad como nación”, sostiene, resaltando cómo Trump ha socavado esos principios esenciales.

Entre Crítica y Reconocimiento

A pesar de su crítica al comportamiento grosero de Trump, el periodista reconoce que algunas de sus políticas resuenan con sus propias creencias. En particular, aunque condena el uso de la fuerza del ICE para la inmigración, considera necesaria una política de control de fronteras.

Conflictos Internacionales y Perspectiva Histórica

Stephens no elude la polémica en torno a la relación de Trump con líderes europeos, a quienes califica de “denigrantes”. Aun así, insiste en la necesidad de confrontar la ineficacia de la OTAN y advierte sobre el peligro de Irán en el mundo actual.

Carrera Brillante y Compromiso Profesional

Desde joven, Stephens mostró una inclinación hacia el periodismo, escalando rápidamente posiciones reconocidas en varias publicaciones importantes. Actualmente, es una voz distintiva en *The New York Times*, donde contrarresta las visiones más progresistas de sus colegas.

Opiniones sobre el Conflicto en Irán

Al abordar la guerra en Irán, Stephens es claro: “No habrá paz en medio oriente hasta que el régimen de Teherán cambie”. Este punto de vista destaca su enfoque pragmático sobre un conflicto que ha sido eterno y complejo.

La Realidad de un Alto el Fuego Fragil

El actual alto el fuego es solo un respiro temporal, según Stephens. A pesar de los desafíos, considera que ha habido progresos significativos en la degradación del poder de Irán.

Reflexiones sobre el Futuro de Israel y su Liderazgo

El analista también señala la necesidad de un cambio en el liderazgo israelí. Critica a Netanyahu, sugiriendo que su permanencia podría obstaculizar el futuro político de Israel y llamando a una reevaluación de sus decisiones.

Crítica y Antisemitismo

Para Stephens, la crítica a Israel a menudo es asimétrica y, en muchos casos, impulsada por el antisemitismo. “La doble moral es evidente y el lastre del pasado sigue pesando en las narrativas contemporáneas”, advierte.

El Legado de Trump y el Populismo

Refiriéndose al estilo de Trump, Stephens señala que su liderazgo es corrosivo para las normas democráticas; sin embargo, también reconoce que ciertas decisiones geopolíticas han sido efectivas, como las medidas contra Irán.

Con su vasta experiencia y conocimiento, Bret Stephens sigue siendo una voz crítica en el periodismo, ofreciendo análisis penetrantes sobre la política actual y los desafíos globales.