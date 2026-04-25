Protestas de indígenas en el Día de Anzac mientras Ben Roberts-Smith asiste a un evento en la Costa Dorada

Las celebraciones de Anzac Day en Sydney, Melbourne y Perth se vieron empañadas por enfrentamientos, mientras que en la Costa Dorada, el galardonado Ben Roberts-Smith conmemoró el día en la ceremonia del amanecer en Currumbin Beach.

Incidentes Durante las Ceremonias en Sydney

En la ceremonia del amanecer en Martin Place, Sydney, se registró un momento tenso cuando un grupo pequeño interrumpió con gritos de desaprobación durante el reconocimiento a las tierras ancestrales. Un hombre fue arrestado por “actos de molestia” tras el incidente.

Sin embargo, la protestas fueron rápidamente opacadas por una ovación prolongada en apoyo a Uncle Ray Minniecon, quien señaló que es fundamental recordar que “esta siempre fue y siempre será tierra aborigen”.

Reflexiones sobre el Racismo y la Identidad

Minniecon, en declaraciones a ABC, afirmó que “hemos enfrentado este tipo de racismo por más de 230 años”, subrayando que el problema radica en la comunidad blanca, no en los pueblos originarios.

Reacciones de Autoridades y la Comunidad

El presidente interino de RSL NSW, Vincent Williams, calificó el acto de booing como “el más repugnante que he visto en un servicio del amanecer”. En una declaración, destacó las contribuciones de las familias aborígenes a la nación desde la Primera Guerra Mundial hasta el presente.

El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, observó que el apoyo abrumador hacia Minniecon durante el evento dejó en claro las opiniones de la mayoría de los asistentes.

Un Eco de Desafíos en Melbourne

Un incidente similar tuvo lugar en Melbourne, donde el aborigen Uncle Mark Brown fue también objeto de boos durante su discurso de bienvenida. Mark Schroffel, presidente de RSL Victoria, deslizó que quienes interrumpieron el servicio son personas que demuestran debilidad de carácter.

Una Reflexión sobre el Significado de Anzac Day

Este 25 de abril se conmemoró el 111° aniversario del desembarco de las fuerzas australianas y neozelandesas en Gallipoli, donde más de 8,000 soldados australianos perdieron la vida. La jornada se convirtió en una oportunidad para reflexionar no solo sobre el sacrificio militar, sino también sobre la historia y las injusticias sufridas por los pueblos originarios.

Ben Roberts-Smith: Controversias en la Conmemoración

En la Costa Dorada, Roberts-Smith, un soldado condecorado, asistió al servicio del amanecer, a pesar de estar enfrentando serias acusaciones de crímenes de guerra. Durante su aparición, expresó su respeto hacia aquellos que dieron sus vidas por Australia y enfatizó la necesidad de recordar su sacrificio.

Movimientos por la Justicia

Este fin de semana, se realizó una manifestación en apoyo a Roberts-Smith en Melbourne, aunque sus organizadores, vinculados a movimientos nacionalistas, no cuentan con su respaldo, según un portavoz de Roberts-Smith.