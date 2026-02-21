Compromisos de tropas y financiamiento para el plan de Gaza de Trump

Azerbaiyán, Kazajistán y Uzbekistán han expresado su apoyo a la propuesta de estabilización y reconstrucción de Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la primera reunión del Consejo de Paz en Washington.

Durante el encuentro inaugural del Consejo de Paz, los presidentes Ilham Aliyev, Kassym-Jomart Tokayev y Shavkat Mirziyoyev reafirmaron su compromiso con el plan, que busca no solo la reconstrucción de Gaza, sino también el establecimiento de condiciones de paz sostenibles en la región.

Kazajistán: Cominchad en ayudo y tropas para Gaza

El presidente Tokayev subrayó la urgencia de actuar: “Llega un momento en que acciones decisivas son más necesarias que nunca”. Su país se comprometió a enviar fondos significativos para la reconstrucción, así como tropas para formar parte de una fuerza internacional de estabilización.

Tokayev también destacó la intención de Kazajistán de contribuir con su experiencia en gobernanza electrónica y educación, ofreciendo 500 becas universitarias a estudiantes palestinos. Además, se compromete a enviar asistencia humanitaria, incluyendo envíos de trigo para garantizar la seguridad alimentaria en Gaza.

Uzbekistán: Foco en la reconstrucción y legitimidad local

El presidente Mirziyoyev expresó que Uzbekistán desea desempeñar un papel crucial en la reconstrucción de Gaza, vinculando el apoyo financiero y la infraestructura al proceso de recuperación. “Cualquier estructura gubernamental posconflicto debe tener legitimidad interna”, enfatizó, resaltando la necesidad de contar con el apoyo de la población local para garantizar la estabilidad.

Azerbaiyán: La agenda de paz en el centro del diálogo

Azerbaiyán, representado por el presidente Aliyev, centró su intervención en el proceso de paz con Armenia, recordando el acuerdo reciente por el conflicto en Nagorno-Karabaj. Trump elogió públicamente a Aliyev y al primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, por sus esfuerzos en lograr la paz, lo que sienta una base sólida para la vinculación de Azerbaiyán en este nuevo Consejo de Paz.

El encuentro en Washington busca no solo solidificar el compromiso de las naciones participantes, sino también establecer un marco para la paz y el desarrollo en Gaza, un objetivo compartido entre estos países de Asia Central.