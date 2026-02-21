Explosión en la Escuela de Gendarmería: Paquete bomba destinado a un ex director

Explosión en Escuela de Gendarmería: Un paquete bomba hiere a oficiales en San Telmo

Un impactante incidente tuvo lugar hoy al mediodía en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, cuando un paquete bomba dirigido a un exdirector del establecimiento detonó, dejando a varios oficiales heridos.

La detonación se produjo alrededor de las 13:50 en el edificio de Avenida Paseo Colón 533, en San Telmo. Dos oficiales fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras leves en brazos y tórax, mientras que un tercero recibió atención en el lugar y un cuarto fue asistido con oxígeno.

El origen del paquete explosivo

El paquete, que aparentaba ser una caja de cartón con un detonador, estaba dirigido al Comandante Mayor Diego Gasparutti, quien ocupó el cargo de director de la escuela hasta mediados de 2024. Curiosamente, el objeto explosivo había estado resguardado en la oficina del piso 11 durante aproximadamente cuatro meses.

Operativo de emergencia y evacuación

Ante la gravedad de la situación, se activó un amplio operativo de seguridad que incluyó cortes de calles y desvíos de tránsito. Bomberos y personal de Policía de la Ciudad evacuaron a 320 personas de los edificios aledaños como medida de precaución.

Reacción de las autoridades

La Ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el director del SAME, Alberto Crescenti, arribaron al lugar para supervisar las acciones de emergencia. La investigación fue confiada al juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ha asignado a la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina la tarea de analizar la explosión.

Un caso desconcertante

Fuentes cercanas al gendarme aseguran que Gasparutti es considerado una “buena persona”, lo que ha generado extrañeza entre sus allegados sobre el ataque dirigido a él. Este viernes, el Comandante había visitado la escuela para recoger algunas pertenencias que habían quedado allí tras su desvinculación del cargo.

Detalles sobre el exdirector