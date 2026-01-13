Con 14 años, mi madre selló mi destino: el matrimonio infantil sigue ocurriendo en EE.UU.

Patricia Lane, una adolescente de 14 años, fue obligada a casarse con un hombre de 27. Su historia revela las sombrías realidades del matrimonio infantil en Estados Unidos.

Un Matrimonio Express en un Juzgado

La ceremonia se llevó a cabo en un frío despacho de un juez de Alabama, con su madre como única testigo. Patricia recuerda que solo duró cuatro minutos y que no quería estar allí; «No me gustaba ese hombre», confiesa, añadiendo que su madre estaba furiosa. Tras recibir el certificado de matrimonio, Patricia, aún en estado de embarazo, se columpió en un parque cercano, un acto infantil que enojó a su madre y su nuevo esposo.

Un Contexto Legal que Permanece Inalterado

Desde entonces, las leyes en Alabama han cambiado poco. Aunque actualmente una persona de 16 años puede casarse con el consentimiento de un padre, no se exige un consentimiento adicional ni una autorización judicial.

Alabama es uno de los 34 estados en EE.UU. donde se permiten estas uniones infantiles bajo ciertas excepciones. Según la ONU, estas uniones son consideradas matrimonios infantiles y vulneran los derechos humanos, una realidad en la que al menos 314,000 menores fueron casados legalmente entre 2000 y 2021.

Impulsos Detrás del Matrimonio Infantil

Patricia creció en un entorno opresivo donde la presión familiar y la cultura religiosa influenciaron su vida. Desde los 12 años sufrió abusos, lo que la llevó a buscar ayuda en una línea de crisis, donde conoció a Timothy Gurney, quien se convertiría en su esposo. A los 13 años, quedó embarazada.

La reacción de su madre al enterarse de la noticia fue culpar a Patricia de «deshonrar a la familia», un sentimiento que persiste a lo largo de su historia.

El Viaje a Alabama

Ante la presión familiar, Patricia se vio obligada a abandonar Minnesota para casarse. Su familia recorrió varios estados en busca de un tribunal que permitiera el matrimonio a su edad, pero fue en Alabama donde finalmente lograron hacerlo. «No sentí que tuviera otra opción», recuerda sobre el proceso.

Consecuencias de un Matrimonio Infantil

Patricia enfrentó retos más adelante, como dar en adopción a su hija y terminar su matrimonio. Sin embargo, es evidente que el matrimonio infantil afecta la educación y desarrollo de quienes lo viven. Patricia asegura que su matrimonio la aisló socialmente y limitó su educación, algo que todavía siente hoy en día.

La Batalla por los Derechos de los Menores

Desde 2018, algunos estados han comenzado a modificar sus leyes para proteger a los menores de matrimonios infantiles, pero la lucha sigue. «Muchos piensan que esto solo pasa en el tercer mundo, pero es una realidad aquí, en Estados Unidos», señala Patricia.

Anastasia Law, de la organización Equality Now, enfatiza que una legislación federal podría ayudar a cerrar las brechas legales que permiten estas uniones. Sin embargo, mientras persistan los prejuicios, el cambio será lento.

Aún en la Lucha

Patricia continúa enfrentando sus demonios del pasado, luchando contra el aislamiento y la desconfianza hacia los demás. «Todavía me cuesta confiar en la gente», dice, mientras aboga por un cambio real en la legislación y la percepción sobre el matrimonio infantil en EE.UU.