¿Vivo o muerto? La app que monitorea a quienes viven solos y desata la controversia

Una innovadora aplicación de seguridad está generando conversación en China al cuestionar de manera provocadora: “¿Estás muerto?”. Su popularidad revela preocupaciones sobre la creciente soledad en la sociedad moderna.

La App que Revoluciona la Soledad

Desarrollada por Moonscape Technologies, la aplicación, conocida como Sileme, se dirige a aquellos que viven solos. Su función es sencilla: el usuario debe iniciar sesión en la app cada 48 horas. Si no lo hace, se envía una alerta a un contacto de emergencia predesignado.

Un Nacimiento en un Contexto Cultural

En China, donde los hogares unipersonales han crecido hasta representar cerca del 20% del total, la app surge como respuesta a una tendencia en aumento. El nombre “Sileme” se traduce de manera inquietante como “¿Moriste?”, usando un juego de palabras que capta la atención y, al mismo tiempo, provoca inquietud.

Reacciones entre los Usuarios

A pesar de su funcionalidad, el nombre ha generado controversia. Muchos jóvenes en grandes ciudades como Pekín y Shanghái consideran que, aunque útil, el precio y la idea detrás del concepto son problemáticos. La apertura a hablar de la muerte sigue siendo un tabú en la cultura china, especialmente entre los mayores.

¿Una Iniciativa Necesaria o una Falta de Tacto?

El debate ha llegado incluso a personalidades del periodismo, donde Hu Xijin, exeditor de Global Times, sugirió cambiar el nombre a “¿Estás vivo?” para un enfoque más suave. Sin embargo, muchos defienden la elección original, afirmando que afrontar la muerte es, en sí mismo, una forma de cuidado.

Más que una Aplicación

La viralidad de “¿Estás muerto?” pone de manifiesto un fenómeno social: el aumento de la soledad y el envejecimiento de la población en China. Este proyecto no solo busca determinar si alguien sigue vivo, sino que también incita a una reflexión profunda sobre el significado de la compañía en la era digital.