Fausto Spotorno: ‘El Gobierno debe levantar el cepo para reducir el riesgo país’

La conversación sobre el riesgo país argentino se intensifica, ya que el economista Fausto Spotorno plantea que la única manera de avanzar es liberándose del cepo cambiario. Su análisis propone un camino claro para estabilizar la economía nacional.

En una reciente entrevista en Modo Fontevecchia, Fausto Spotorno, reconocido economista y director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres y Asociados, explicó que la gestión de Javier Milei necesita salir del cepo y comunicar con claridad el funcionamiento del sistema cambiario para reducir el riesgo país. Destacó que el principal desafío del Gobierno es estabilizar la balanza de pagos, dejando atrás las soluciones temporales.

Estabilización de la Balanza de Pagos: Un Imperativo Económico

Spotorno enfatizó que Argentina debe equilibrar sus exportaciones e importaciones, así como las operaciones financieras, para evitar la «hiper volatilidad» que ha llevado al país a sucesivas crisis. Según el economista, es vital tener en cuenta la historia: «Desde la era de Cristina Kirchner, las restricciones por el cepo y el default limitaron la entrada de capitales. Después, bajo la administración de Macri, aunque se dio una apertura, la incertidumbre generó salidas de capitales.»

El Rol del Gobierno en la Balanza de Pagos

Spotorno subrayó que actualmente Argentina no enfrenta un problema fiscal que requiera grandes ingresos en dólares para resolver el déficit. Lo que se necesita es estabilizar el flujo de capitales y permitir un entorno más predecible. «La corrección del tipo de cambio inicial bajo Milei generó un superávit, permitiendo acumular reservas y afrontar pagos de deuda. Sin embargo, este modelo no puede sostenerse a largo plazo», afirmó.

Desafíos del Cepo Cambiario y la Necesidad de Flexibilidad

El economista sostiene que uno de los pasos cruciales para la Unión Cambiaria es finalizar el cepo. «Liberar el cepo puede parecer riesgoso, pero es necesario para mejorar la confianza en el mercado», explicó. A largo plazo, esta estrategia podría conducir a un tipo de cambio más estable y a la atracción de inversión extranjera.

Inversión y Desarrollo Económico: ¿Un Futuro Brillante?

En términos de inversión, Spotorno ve un panorama mixto. Aunque los niveles de inversión han mejorado, existen muchas dudas sobre si los anuncios de inversión se materializarán en realidad. «Esperamos un crecimiento económico del 3%, con un notable potencial en sectores como el agro y la construcción. Sin embargo, la homogeneidad del crecimiento sigue siendo un desafío», advirtió.

La Elección entre Riesgos Políticos y Soluciones Efectivas

El economista también reflexionó sobre las decisiones que debe tomar el Gobierno en este año clave. «El desafío está en equilibrar las medidas económicas con las implicaciones políticas. Si el Gobierno no enfrenta el riesgo de ajustar el cepo y liberar la economía, se podría enfrentar un colapso aún mayor con un futuro Gobierno de izquierda que podría optar por un default».

En este complejo contexto, la gente sigue preguntándose qué rumbo tomará la economía argentina. Las respuestas están siempre sujetas a la evolución del entorno internacional y a las decisiones estratégicas que el Gobierno implemente.