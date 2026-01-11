Con 70 Años, Mi Ojo Clínico Sigue Firme

Pancho Dotto: Reflexiones de un Ícono de la Moda a Sus 70 Años

Con su distintivo Rolls Royce blanco y una vida llena de anécdotas, Pancho Dotto comparte su viaje por el fascinante mundo de la moda y su conexión con Punta del Este.

Un Paseo por Punta del Este «¿Vamos a mi casa? Aunque el clima no es el mejor, no importa», dice Pancho Dotto, conocido por su personalidad carismática y su icónico auto. A su lado, el fotógrafo y cronista de Clarín se prepara para un recorrido lleno de anécdotas en este paraíso uruguayo.

La Atracción del Rolls Royce Mientras Dotto navega por la ciudad, su Rolls Royce de 1989 capta la atención de todos. «La gente piensa que pagué un millón por él, pero en realidad me costó solo cien mil», comenta orgulloso. Su presencia en Punta del Este es innegable; los saludos y los bips de bocinas son constantes.

Recordando los Viejos Tiempos en la Moda Con un aire nostálgico, comparte sus vivencias de 25 años en Punta del Este rodeado de las mejores modelos de Argentina. «Era una locura, trabajaba sin parar», recuerda mientras ajusta su cabello al viento. A sus 70 años, la vida se siente diferente, especialmente tras la pérdida de su hermano mayor, Mario.

Reflexiones Sobre la Vida y la Muerte Dotto, con una madurez palpable, habla sobre su relación con la finitud. «La muerte es algo que pienso, no le temo, pero me hago consciente de que hay que disfrutar lo que se tiene», dice con sinceridad. Su legado en la moda es indiscutible, pero su filosofía de vida es igualmente valiosa.

Las Tradiciones de Punta del Este Mientras el Rolls Royce avanza, recuerdos de viejas fiestas y modelos famosas llenan la conversación. «Punta fue un volcán de diversión», expresa, celebrando su papel en la historia de este lugar. Para Dotto, más que un mánager, fue un descubridor de talentos como Pampita y Valeria Mazza.

El Paso del Tiempo y la Nueva Normalidad Aunque experimenta algunos dolores de salud, Dotto se mantiene activo y optimista. «A veces pienso en todo lo que tuve que hacer para llegar aquí», reflexiona mientras disfruta de un café en su lugar favorito de la ciudad.

La Búsqueda de un Compañerismo Con un toque de humor, Pancho menciona su deseo de encontrar alguien con quien compartir sus días. «No busco a alguien mayor de 50, pero quiero compañía», admite. Sus palabras son un recordatorio del valor de la conexión humana en cualquier etapa de la vida.