Fuerzas sirias desalojan a combatientes kurdos mientras EE. UU. bombardea objetivos del Estado Islámico

Más de 300 kurdos han sido arrestados por las fuerzas del gobierno sirio en medio de enfrentamientos en Aleppo, mientras que los comandantes estadounidenses anunciaron recientes ataques aéreos contra puestos del Estado Islámico en la región.

Las tensiones en Aleppo están en aumento, tras el arresto de 300 kurdos y la evacuación de 400 combatientes kurdos, según un portavoz del ministerio del Interior sirio. Estos eventos se producen en un contexto de enfrentamientos que han reavivado las preocupaciones sobre la estabilidad en el país.

Evacuación y Arrestos en Aleppo

Un funcionario del ministerio del Interior informó a la agencia de noticias AFP que aproximadamente 360 combatientes kurdos y 60 heridos fueron trasladados desde el distrito de Sheikh Maqsoud a la zona autónoma del noreste de Siria. Esta área había sido controlada por fuerzas kurdas hasta su reciente pérdida ante las tropas gubernamentales.

Ceasefire y la Resistencia Kurda

La Fuerza Democrática Siria (SDF) anunció su acuerdo para retirarse de Aleppo tras alcanzar un alto el fuego, el cual había sido negociado después de días de intensos enfrentamientos. En total, 300 detenidos incluyen a miembros de las fuerzas de seguridad internas kurdas.

La Impactante Violencia en la Ciudad

Los combates se han intensificado notablemente desde diciembre de 2024, cuando el régimen de Bashar al-Assad asumió el control de la ciudad. La quiebra de las negociaciones para integrar a los kurdos en el nuevo gobierno ha sido un punto central en la escalada del conflicto.

Reacciones Internacionales y Humanitarias

La violencia ha acentuado las divisiones en Siria, donde el presidente Ahmed al-Sharaa enfrenta desconfianza por parte de las fuerzas kurdas ante su gobierno islámico. Este aumento de la tensión ha alarmado a países vecinos como Turquía, que afirma estar dispuesta a intervenir, mientras que Israel ha apoyado a los kurdos.

Los informes de bajas civiles son alarmantes, ya que al menos 21 personas han perdido la vida y 155,000 habitantes se han visto forzados a abandonar sus hogares. Ambas partes se culpan mutuamente por el estallido de la violencia en la región.

Operativos Contra el Estado Islámico

En un giro relacionado, Estados Unidos y sus aliados han llevado a cabo una serie de «ataques a gran escala» contra posiciones del Estado Islámico, como respuesta a la reciente muerte de tres estadounidenses en un ataque en Palmyra. Este acto fue ejecutado por un militante de la organización y reitera la persistente amenaza que el grupo yihadista representa en la región, a pesar de su debilitamiento en años anteriores.

Complicaciones en el Terreno

La confirmación del avance de las operaciones en el distrito de Sheikh Maqsoud fue comunicada por las fuerzas sirias, mientras que la última ola de evacuaciones de combatientes kurdos se realizó bajo el marco del alto el fuego. La televisión estatal reportó que los últimos miembros de la SDF abandonaron Aleppo tras la mediación internacional.

El enviado de Estados Unidos, Tom Barrack, subrayó la importancia de la paz inmediata y el diálogo entre las partes, invitando a todos a ejercer la máxima moderación. Las preocupaciones sobre la vuelta a la violencia se mantienen latentes, y la comunidad internacional sigue abogando por una resolución pacífica y la protección de los civiles atrapados en el conflicto.