Irán amenaza a EE. UU. e Israel, declarando su intención de atacar

Las recientes manifestaciones en Irán están desafiando al régimen y generando preocupación a nivel global. Las advertencias de las autoridades iraníes hacia Estados Unidos y sus aliados dejan entrever la tensión que rodea este movimiento social.

En la noche del sábado, las calles de Teherán resonaron con cánticos de protesta. Los manifestantes han encabezado el movimiento más significativo contra el gobierno de la República Islámica en más de tres años, desafiando la violenta represión y un significativo apagón de las comunicaciones digitales.

Acusaciones de Intervención Extranjera

Las autoridades del país han culpado a Estados Unidos por el estallido de estas protestas, que comenzaron hace 14 días en la capital debido a la creciente crisis económica. Este descontento ha inspirado movilizaciones en diversas ciudades, donde los gritos reivindican la destitución del líder supremo, Ali Khamenei.

Represión y Derechos Humanos

Organizaciones de derechos humanos han reportado decenas de muertes a causa de la represión estatal. La obtención de información confiable sobre lo que ocurre en el país se ha vuelto complicada debido a la falta de acceso a Internet. La plataforma NetBlocks informó que la conectividad es prácticamente inexistente desde el pasado jueves.

Amnistía Internacional ha confirmado que está monitoreando «informes alarmantes de que las fuerzas de seguridad han escalado el uso excesivo de la fuerza letal contra los manifestantes» en los últimos días.

Reacciones de Estados Unidos

El Presidente Trump ha expresado que su gobierno está «preparado para apoyar» las demandas del movimiento social. Estas declaraciones se producen en un contexto en el que el mandatario sostiene que Irán enfrenta «graves problemas» debido a sus intentos de suprimir las protestas.

Mohammad Bagher Ghalibaf advirtió a Trump y sus aliados que «no cometan un error de cálculo», haciendo alusión a la solidaridad internacional que ha resonado en las calles iraníes.

Impacto de las Protestas: Números Alarmantes

Según la ONG Iran Human Rights, al menos 192 personas han perdido la vida en estas 14 días de protestas. La organización, con sede en Noruega, añade que este número podría ser mucho mayor, dado que el cierre de Internet ha dificultado las labores de verificación. Anteriormente, se reportaron 51 muertes.