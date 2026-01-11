El Dólar Cripto Presentará un Producto Estelar en 2026

El Futuro de los Pagos: Las Tarjetas de Stablecoins a la Vanguardia en 2026

Las stablecoins están revolucionando el sistema de pagos y llevando a las tarjetas cripto a ser la clave del futuro financiero global.

Las tarjetas de stablecoins se posicionan como una pieza clave en el ecosistema cripto para 2026, prometiendo unir la tecnología blockchain con la experiencia de pago diaria de manera fluida.

Un experto del sector señaló que la integración de estas herramientas busca aumentar la presencia de las criptomonedas en los flujos económicos tradicionales.

«Las criptomonedas se están integrando más a fondo en el flujo de pagos de la economía global, un enfoque crucial para 2026», mencionó Haseeb Qureshi, director de Dragonfly, en una reciente publicación.

Tarjetas de Stablecoins: Un Crecimiento Imparable

«El auge de las tarjetas con stablecoins es evidente en todo el mundo», destacó Qureshi tras una ronda de financiamiento de USD 250 millones que valuó a la startup Rain en 2.000 millones de dólares.

En 2025, Rain multiplicó por 30 su base de tarjetas activas y casi por 40 su volumen de pagos anual, reflejando un crecimiento sin precedentes.

Este desempeño la ha catapultado como una de las fintechs de más rápido crecimiento en el ámbito de los pagos digitales y servicios financieros.

Rain opera con stablecoins como Tether (USDT) y Circle (USDC), facilitando pagos eficientes a través de diversas redes blockchain, incluyendo Ethereum y Solana.

Estas nuevas startups están incorporando la blockchain en sus sistemas, lo que permite aceleraciones en la liquidación y reducción de costos, al tiempo que ofrecen una experiencia sencilla para el usuario.

«La complejidad técnica se vuelve invisible para el usuario final», explicó Qureshi, resaltando la simplicidad en las transacciones cotidianas.

Bloomberg Intelligence pronostica que el uso de stablecoins en pagos crecerá a un ritmo anual del 81%, alcanzando 56,6 billones de dólares para 2030.

«Los usuarios no necesitan entender que están utilizando criptomonedas; solo saben que pueden realizar pagos de manera rápida y eficiente», agregó Qureshi.

Desafíos y Competencia con Tarjetas Tradicionales

Aunque el entusiasmo es palpable, algunos expertos cuestionan si las stablecoins desafiarán rápidamente a las tarjetas tradicionales en economías desarrolladas donde la infraestructura actual sigue predominando.

Sheel Mohnot, de Better Tomorrow Ventures, argumenta que la aceptación comercial de stablecoins aún no ha ganado el impulso necesario para un cambio masivo.

Mason Nystrom, de Pantera Capital, tiene una visión esperanzadora, afirmando que estos pagos permiten liquidaciones inmediatas y beneficios atractivos para los comercios.

«Las stablecoins están cada vez más presentes en el sector fintech y algunos actores tradicionales podrían adoptar estas soluciones, mientras que otros podrían ser reemplazados», concluyó Nystrom.

Regulación: Un Pilar para la Adopción de Stablecoins

La aprobación de la Ley GENIUS en Estados Unidos ha reforzado el marco regulatorio, mientras que otros países como Canadá y el Reino Unido están diseñando normativas para 2026.

Este entorno regulatorio está abriendo las puertas a actores institucionales que buscan integrar stablecoins en los servicios financieros tradicionales.

En este contexto, Western Union planea lanzar un sistema de liquidación basado en stablecoins apoyado en la blockchain Solana para la primera mitad de 2026, incluyendo una tarjeta que facilitará el acceso a consumidores en mercados emergentes.