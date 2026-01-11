Rafael Grossi: «La ONU puede recuperar su relevancia»

En una reveladora entrevista, el diplomático argentino Rafael Mariano Grossi comparte sus impresiones sobre la ONU, su carrera y su ambición de asumir el liderazgo global. Con una larga trayectoria en el ámbito de la no proliferación nuclear y el desarme, Grossi está posicionándose como un candidato fuerte para el cargo de Secretario General.

Rafael Mariano Grossi, un experimentado diplomático argentino de 64 años, ha dedicado su carrera a la seguridad internacional, destacándose en la gestión de la no proliferación nuclear. Su trayectoria comenzó en la década de 1980 y lo ha llevado a ocupar importantes cargos en organizaciones internacionales, haciendo historia al convertirse en el primer latinoamericano en liderar el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Un Diplomático en la Primera Línea de la Geopolítica

Desde su nombramiento como Director General del OIEA en 2019, Grossi ha estado al frente de debates críticos en un entorno global cada vez más tenso. Fue reelegido para un segundo mandato en 2023, lo que subraya su peso en el multilateralismo moderno. En sus encuentros con líderes de naciones como Rusia e Irán, ha demostrado su capacidad para navegar en aguas diplomáticas turbulentas, incluso enfrentando amenazas directas.

La Urgencia de una Diplomacia Activa

En su reciente charla con el Buenos Aires Times, Grossi defendió la necesidad de una «diplomacia activa», contraria a la imagen de inacción que enfrenta la ONU. Aseguró que los principios fundacionales del organismo siguen siendo pertinentes, aunque necesitan adaptarse a los desafíos contemporáneos. «Es fundamental abordar las necesidades del mundo actual y devolver la relevancia a la ONU», declaró.

Credibilidad y Relevancia: Un Llamado a la Acción

El diplomático no escatima en críticas hacia la inacción de la ONU. «La organización ha perdido credibilidad, en parte por su pasividad frente a conflictos globales», afirmó Grossi. Sin embargo, también reconoció los logros en áreas humanitarias como el trabajo del ACNUR. «La clave es ser un actor relevante en la solución de problemas», insistió.

Un Enfoque Inclusivo de la Diplomacia

Al abordar su posible candidatura para el cargo de Secretario General, Grossi enfatizó que el liderazgo no debe estar determinado por el género, sino por la capacidad y experiencia. «Estoy aquí para ser la mejor opción», subrayó. Su habilidad para entender diversas culturas y contextos políticos podría resultar crucial para su éxito.

Impacto y Visión para América Latina

Grossi subrayó que sería un gran logro para América Latina contar con un representante en la ONU. «La región tiene una rica historia de paz y cooperación, y sería un honor llevar esa voz al escenario internacional», comentó. Su conexión personal con su herencia italiana también destaca su vínculo con los valores de solidaridad y comunidad que espera promover.

Riesgos y Compromisos

El diplomático argentino no rehúye de los riesgos asociados a su trabajo. A pesar de las amenazas que ha enfrentado, se siente comprometido con su misión. «El liderazgo implica asumir riesgos y estar en el campo de batalla», expresó con convicción. Esto no solo refleja su dedicación profesional, sino también el ejemplo que busca dar a sus hijos y al resto del mundo.

Con la vista puesta en un futuro que espera moldear desde la ONU, Rafael Mariano Grossi se presenta como un líder dispuesto a llevar la diplomacia activa a un nivel superior y a responder eficazmente a los desafíos globales contemporáneos.