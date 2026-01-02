Con dos medidas clave, el Gobierno enfrenta la millonaria deuda del sector

El Gobierno Extiende la Emergencia Sanitaria y Reformula Estructuras en Salud

Una medida que impacta el sector salud: el Gobierno prorroga la emergencia sanitaria y amplía funciones del Ministerio.

El gobierno argentino acaba de aprobar un nuevo decreto que extiende por un año más la emergencia sanitaria, la cual se había establecido hace 24 años. Esta decisión, que retrasa un posible estallido de deuda en el sector, también otorga al Ministerio de Salud nuevas competencias y disuelve la Agencia Nacional de Discapacidad, transformándola en una secretaría.

Emergencia Sanitaria: Un Compás de Espera para la Deuda

El decreto, fechado al final de 2025, concede un plazo adicional a las 5.000 instituciones de salud que enfrentan una deuda millonaria a la ARCA en concepto de aportes y contribuciones. Este alivio temporal se convierte en un nuevo compás de espera para un sector que ha enfrentado crisis desde el colapso económico de 2001.

Temores y Expectativas en el Sector Salud

La extensión de la emergencia sanitaria ha generado un respiro, aunque no sin incertidumbres. Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud, advirtió que, sin esta medida, el sector podría enfrentarse a embargos y judicializaciones a partir de enero de 2026, complicando aún más su situación financiera.

Acciones del Gobierno frente al Déficit

Conscientes de la deuda acumulada, el Gobierno lanzará en 2026 un plan que busca ofrecer soluciones fiscales para que los deudores puedan regularizar su situación. El objetivo es evitar futuras prórrogas de la emergencia sanitaria, aunque la realidad aún se presenta incierta.

Reestructuración de la Agencia Nacional de Discapacidad

En paralelo a la extensión de la emergencia, el decreto formaliza la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que ha enfrentado constantes críticas y escándalos por su gestión. A partir de ahora, esta agencia funcionará como una secretaría dentro del Ministerio de Salud.

Irregularidades y Críticas en la Gestión

Las irregularidades en la ANDIS, especialmente en lo referente a la asignación de recursos y prestaciones, han llevado a la necesidad urgente de reestructuración. La auditoría interna reveló serias falencias que hacen peligrar el acceso a servicios esenciales para personas con discapacidad.

Ampliación de Competencias en Materia de Salud Pública

El decreto también amplía las funciones del Ministerio de Salud al permitirle supervisar la gestión de precursores químicos, un área que ha cobrado relevancia tras el escándalo del fentanilo contaminado. Esta ampliación busca fortalecer la fiscalización y prevenir el desvío de insumos que podrían poner en riesgo la salud pública.

Metas en la Nueva Estructura

Las nuevas competencias permiten al Ministerio de Salud abordar desde una perspectiva más integral los problemas vinculados a la salud pública, garantizando mejor trazabilidad y control en la gestión de sustancias químicas. Se busca intervenir antes de que situaciones de riesgo se conviertan en crisis en hospitales y centros de salud.