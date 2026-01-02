Palma Cané: «Mi crítica al programa es fijar el tipo de cambio sin ajustes»

El reconocido economista Luis Palma Cané aborda la reciente aprobación del presupuesto estatal, aunque expresa su preocupación por las proyecciones "excesivamente optimistas" por parte del gobierno argentino, subrayando tensiones que ya se hacen notar en los precios y en el mercado cambiario.

«Estuvimos tres años sin presupuesto. Eso es como tener una empresa sin dirección financiera», enfatizó Palma Cané, quien destacó la importancia del presupuesto para el país. Sin embargo, hizo hincapié en que las proyecciones de crecimiento, inflación y el tipo de cambio presentan desajustes significativos frente a las cifras que estima el sector privado.

Crecimiento e Inflación: Expectativas Distintas

Palma Cané cuestiona el pronóstico gubernamental de un crecimiento del 5% y sostiene que, en la realidad, la cifra debería situarse entre un 3% y un 4%. «Hay variables externas, como los precios de energía y granos, que influyen directamente y pueden alterar este panorama», explicó. A pesar de la discrepancia, considera que un crecimiento consolidado de 3% a 4% sería significativo, dado el promedio de crecimiento inferior al 2% que ha arrastrado Argentina en los últimos 15 años. No obstante, advierte que la sostenibilidad en el tiempo es crucial, ya que una mejora aislada no garantiza estabilidad si no se mantiene.

Precios y Presiones Inminentes

Respecto a la inflación, el economista mencionó que hay rubros como la carne y los servicios en los que se observan presiones de costos que podrían desvirtuar las proyecciones optimistas del gobierno. “La inflación no puede reducirse únicamente por buenas expectativas sin un ajuste real”, argumentó.

Tipo de Cambio: La Crítica a la Política Cambiaria

Una de las críticas más contundentes de Palma Cané se centra en la política cambiaria, que considera demasiado dependiente del control del tipo de cambio como ancla. «Las técnicas de desinflación que se basan en esta estrategia han fallado tanto a nivel global como en Argentina», señaló. El presupuesto actual se basa en un tipo de cambio promedio de 1.425, que ya parece obsoleto ante una cotización actual de 1.450. “Podríamos estar hablando de un dólar en 1.800 al final del año”, advirtió, subrayando que la imprevisibilidad es peligrosa tanto para las empresas como para las decisiones de inversión.

Superávit y Tasas de Interés: Desafíos Fiscales

A pesar de sus críticas, Palma Cané encuentra coincidencias en aspectos fiscales, especialmente en la proyección de un superávit primario del 1,2%. Sin embargo, enfatiza que el equilibrio fiscal no es suficiente para enfrentar las tensiones del mercado financiero. «La tasa de interés debe ser superior a la inflación para asegurar la demanda de pesos,” indicó. Esta estrategia, dijo, debe tocar un punto intermedio, evitando tasas demasiado elevadas que frenen el crecimiento económico.

Consumo y Financiamiento: Un Crecimiento Prudente

Referente al consumo, Palma Cané pronostica una evolución alineada con el crecimiento del PIB. “El consumo mejorará a medida que el crecimiento se consolide”, sostuvo, manteniendo una perspectiva equilibrada: “No soy ni optimista ni pesimista; estoy atento a cómo se consolida el poder adquisitivo de los consumidores”.