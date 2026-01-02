Misiones amplía la tarifa eléctrica social para los usuarios más vulnerables

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, ha decidido prorrogar la Tarifa Eléctrica Social Provincial, una medida que promete aliviar la carga económica de muchas familias en la provincia.

Detalles de la Prórroga

La Tarifa Eléctrica Social se mantendrá vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de abril de 2026, asegurando que los usuarios continúen recibiendo beneficios en sus facturas de electricidad.

Usuarios Beneficiados

Esta extensión aplica tanto a los abonados de Energía de Misiones como a aquellos que utilizan servicios ofrecidos por cooperativas eléctricas dentro de la provincia.

Asimismo, se mantiene una tarifa bonificada para hogares con consumos de hasta 450 kilovatios hora mensuales. Esta medida está dirigida a garantizar el acceso al servicio eléctrico a los grupos más vulnerables.

Un Compromiso con las Familias Misioneras

El gobierno provincial busca, con esta iniciativa, “seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras” y asegurar que todos los hogares cuenten con acceso a la energía eléctrica que necesitan. La noticia fue compartida por el gobernador a través de su perfil en la red social X.